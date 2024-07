FLP – TN/AA * GIUNTA PAT: VETRONE: “AUMENTARE I COMPENSI IN POLITICA? È MEGLIO DI NO!”

20.28 - venerdì 19 luglio 2024

Apprendiamo dalla stampa che la giunta provinciale di Trento intenderebbe aumentarsi i compensi.

La FLP “Federazione Lavoratori Pubblici”, pur nel rispetto del lavoro che fa la politica in generale, suggerisce che forse questo non è il momento per ritoccare verso l’alto gli stipendi degli addetti ai lavori. La gente non capirebbe e questo si ritorcerebbe contro i politici.

Oltretutto, essere a conoscenza che un consigliere guadagna 10.443 € al mese, ci fa pensare che la cifra è sufficiente e congrua rispetto all’attività svolta. Se si considera che a questa cifra si aggiungono i rimborsi spese fino ad un massimo di € 1.500 al mese.

Lo diciamo perché, a nostro avviso, non è giustificata una così alta forbice e sproporzione tra un laureato e/o diplomato “politico” ed un altrettanto “funzionario” della Pubblica Amministrazione che mediamente guadagna tra i 1.700/1800 € al mese, pur occupando posti di rilievo e di responsabilità nella P.A.

Tant’è che oramai il reclutamento di giovani laureati per sopperire alle gravissime carenze di organico negli Uffici Pubblici, è diventato difficilissimo, proprio a causa degli stipendi inadeguati.

Pertanto, dare l’ennesimo segnale di sfrontatezza e di menefreghismo che non tiene conto delle difficoltà economiche dei propri elettori, sarebbe gravissimo e di pessimo gusto.

Naturalmente la nostra critica non ha colori politici in quanto, la nostra Federazione, come noto, è libera, autonoma ed indipendente e si solleva laddove i nostri associati e/o simpatizzanti ci contattano per denunciare le disparità di trattamento tra lavoratori, i politici da una parte, i dipendenti pubblici e/o privati, dall’altra.

*

​​​​​​​Il Segretario Regionale FLP

​​​​​​​​Giuseppe Vetrone