ON. URZÌ (FDI) * SICUREZZA: « 14 NUOVE ASSEGNAZIONI DA MINISTERO INTERNO A PROVINCIA TRENTO, SEGNO DI ATTENZIONE DA PARTE DEL GOVERNO»

10.02 - sabato 4 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nuovi contingenti per le forze di polizia ed il personale del ministero degli interni assegnato alla provincia di Trento.

È il risultato della progressivo rafforzamento voluto dal governo Meloni delle strutture che sul territorio, in tutta Italia, sono chiamate a offrire servizi e Sicurezza agli italiani.

Nel dettaglio è stato deciso l’incremento di 14 unità per il solo 2024 (ulteriori adeguamenti si prevederanno per gli anni successivi) in particolare 11 assegnate alla questura, uno alla polizia postale, 1 al Sisco (Il Servizio centrale operativo che è un reparto della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato che coordina le squadre mobili delle questure italiane e l’attività investigativa sulla criminalità organizzata), 1 agli Istituti di istruzione.

Si tratta di un segnale di concreta attenzione verso i cittadini e la provincia di Trento a cui si sono dedicate le strutture ministeriali che segna un cambio di rotta rispetto al passato.

*

On. Alessandro Urzì

Coordinatore regionale di Fratelli D’Italia