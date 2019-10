COPPOLA (VERDI DEL TRENTINO) * ATTENTATO IN GERMANIA: « SOLIDARIETÀ ALLE COMUNITÀ EBRAICHE TEDESCHE »

Solidarietà alle comunità ebraiche tedesche. I Verdi del Trentino sono solidali con le comunità ebraiche e in particolare con quella di Halle, cittadina della Sassonia (ex Germania dell’Est), colpite in queste ore da un brutale attacco antisemita, ed esprimono la propria vicinanza alle famiglie delle persone barbaramente assassinate ed ai feriti nell’attentato.

Questo ennesimo atto criminale è indice di un antisemitismo mai definitivamente sparito in Europa, malgrado il genocidio degli ebrei attuato sistematicamente dai nazisti durante la seconda guerra mondiale. E questa è la ragione per la quale non deve calare l’impegno da parte di tutti gli Stati europei per impedire che l’antisemitismo e il “negazionismo” possano impunemente diffondersi in Europa. Su questo i Verdi ribadiscono il proprio impegno politico ad ogni livello.

*

Lucia Coppola

Portavoce dei Verdi del Trentino