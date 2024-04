ON. URZÌ (FDI) * EUROPEE: « ALESSIA AMBROSI IN CAMPO, PER IL TRENTINO ALTO ADIGE »

15.56 - martedì 30 aprile 2024



Il Trentino Alto Adige avrà nell’onorevole Alessia Ambrosi la propria candidatura regionale per le prossime elezioni europee di inizio giugno.

La decisione è stata assunta di comune accordo fra il livello territoriale e la dirigenza nazionale del partito e punta a garantire una voce autorevole di Fratelli D’Italia in questa competizione decisiva per la rappresentanza degli interessi italiani nel futuro parlamento europeo.

L’onorevole Ambrosi è componente della commissione politiche dell’Unione Europea alla camera dei deputati e vicepresidente dell’Unione interparlamentare italiana che è un’organizzazione internazionale che riunisce i rappresentanti dei Parlamenti democraticamente eletti nei Paesi del mondo. Essa costituisce un foro privilegiato di concertazione parlamentare, con l’obiettivo di sostenere la pace e la cooperazione tra i popoli e rafforzare le istituzioni parlamentari.

Ora l’obiettivo sarà quello di rafforzare la sfida lanciata proprio domenica scorsa da Giorgia Meloni alla conferenza programmatica nazionale di Fratelli D’Italia a Pescara: portare più Italia in Europa, portare l’Italia alla guida dell’Europa.

Il Trentino Alto Adige con l’onorevole Alessia Ambrosi garantisce un profilo di competenza e responsabilità su cui il partito compattamente, a Trento come a Bolzano, sarà con entusiasmo in campo.

On. Alessandro Urzì

Coordinatore regionale di Fratelli D’Italia del Trentino Alto Adige