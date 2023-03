DONATELLA CONZATTI * IVAN SCALFAROTTO: « CON L’AUTORE PRESENTEREMO IL SUO LIBRO ‘LA VERSIONE DI IVAN’, A TRENTO ED A BOLZANO » (LOCANDINE)

09.04 - sabato 18 marzo 2023

Gentile direttore Franceschi,

doppia tappa in Trentino Alto Adige per Ivan Scalfarotto che lunedì 20 marzo presenterà il suo libro “La versione di Ivan, storia di un resistente negli anni del populismo”, edito da La nave di Teseo. A Bolzano – lunedì 20 marzo, alle 17.30, Libreria Ubik Via Grappoli, 7. Interverrò, con l’autore, io e Stefania Gander. A moderare l’iniziativa il giornalista Ennio Chiodi.

A Trento – lunedì 20 marzo, alle 20.30, Hotel America Via Torre Verde, 50. Sarò presente con l’autore ed il moderatore, il giornalista Paolo Mantovan; introdurranno l’incontro il senatore Pietro Patton e l’ex parlamentare Mario Raffaelli.

Ne “La versione di Ivan, storia di un resistente negli anni del populismo”, Scalfarotto ripercorre la cronaca politica di questi anni, svelando alcuni retroscena inediti, proponendo una lettura degli eventi diversa e auspicando di vedere il coraggio di un pensiero diverso per affrontare i tempi difficili che stiamo vivendo.

Sono molto contenta di ospitare e proporre la lettura di questo libro di Ivan Scalfarotto che racconta la nostra comune esperienza nella scorsa legislatura: nel pieno di una stagione populista, iniziata con il governo giallo-verde è terminata con il governo Conte. Il pensiero e l’azione riformista sono stati determinanti nel passaggio al governo Draghi e per contrastare su molti fronti politiche sbagliate, senza alcuna visione per il futuro.

Penso alla sfida del Pnrr che Draghi ha messo in sicurezza con la sua competenza e la sua autorevolezza: riformismo significa avere avuto la capacità di vedere e di promuovere un cambiamento che era visto allora come un gesto contro corrente, ricordiamo tutti bene le critiche, ma che alla fine è stato certamente giusto.

Dell’eredità del nostro periodo riformista con Draghi si sta avvantaggiando anche il governo Meloni.

Ex senatrice Donatella Conzatti

Coordinatrice regionale di Italia Viva ReNew Europe e coordinatrice di Italia Viva Alto Adige