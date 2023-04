ON. URZÌ (FDI) * ATTIVITÀ FISICA: « LO SPORT IN COSTITUZIONE, ORA DARE ATTUAZIONE AI PRINCÌPI »

19.50 - martedì 4 aprile 2023

Lo sport in Costituzione, Urzì (FdI) relatore in Aula alla Camera: ora dare attuazione ai principi. “Approvata alla Camera (primo dei due passaggi previsti) la riforma della Costituzione con l’inserimento dello sport, come previsto da un disegno di legge avanzato dal Sen. Iannone di Fratelli d’Italia e a cui sono stati abbinati ulteriori testi dei partiti di tutti gli schieramenti”. Lo comunica il relatore di maggioranza del provvedimento Alessandro Urzì, capogruppo di FdI in Commissione Affari Costituzionali della Camera.

Ora saranno necessari ancora due passaggi, nelle due Camere, e la riforma sarà legge costituzionale: “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”.

“Abbiamo colmato una lacuna che riconosce il ruolo dello sport nella società attuale – ricorda Urzì – e che ci mette in linea con le costituzioni più giovani e moderne a livello europeo. La scelta di collocare l’innovazione all’art. 33 della Costituzione che tratta di arte, scienza, istruzione e alta cultura sottolinea una funzione primaria nell’assetto delle politiche nazionali. Ora sarà compito delle istituzioni ad ogni livello intervenire per dare attuazione al dettato costituzionale che, prevedendo il valore dell’attività sportiva in tutte le sue forme, include ogni sforzo volto a dare attenzione e sostegno allo sport professionistico, dilettantistico, amatoriale, organizzato e non organizzato”, ha concluso Urzì.