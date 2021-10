CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * AUTORITÀ MINORANZE LINGUISTICHE: « DOMANI 5/10 A LUSERNA, PER FOCALIZZARE LE ESIGENZE DELLA COMUNITÀ »

Domani 5 ottobre l’Autorità per le minoranze linguistiche si recherà a Luserna per incontrare i rappresentati della minoranza cimbra. La presidente Katia Vasselai, la mochena Chiara Pallaoro e il cimbro Matteo Nicolussi Castellan – di fresca nomina – proseguono dunque nel loro primo giro d’orizzonte: “Dopo la proficua trasferta a Palù del Fersina, durante la quale abbiamo avuto modo di confrontarci su svariati temi di interesse per i mocheni e sulle cui proposte certamente lavoreremo nel corso del nostro mandato, incontreremo ora i rappresentanti della minoranza cimbra.

Siamo certi che la giornata sarà altrettanto stimolante e ci permetterà di focalizzare al meglio esigenze e proposte della comunità. Riteniamo che lo stretto contatto con i territori sia la primaria via per apportare concretamente un incremento della tutela delle minoranze ivi insediate. Seguirà a breve difatti anche l’incontro in territorio ladino”.