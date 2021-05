ON. RAMPELLI (FDI) * TRENTO – PRESIDENZA ITEA: « GEROSA ERA E RESTA UNA RISORSA PER IL TRENTINO, IL NOSTRO MOVIMENTO PUÒ FARE CONTO SU PROFILI MANAGERIALI DI ALTO LIVELLO »

Si può essere scelti in virtù di una lottizzazione tra partiti che cercano poltrone da occupare, ma tale procedura risulterebbe peraltro illegale perché limiterebbe i poteri che la legge attribuisce in esclusiva a Presidente e Giunta.

Oppure si può essere selezionati per qualità e spessore professionali indiscussi, in maniera del tutto autonoma rispetto alle proprie opinioni politiche.

Il fatto che l’amministrazione provinciale trentina abbia attenzionato il prestigioso curriculum vitae di Francesca Gerosa, imprenditrice esperta su casa e politiche abitative della cui competenza mi avvalgo anche io, dirigente di FDI e candidata sia alle precedenti provinciali che alle europee del 2019, nonché coordinatrice insieme al Sen. De Bertoldi fino a un anno fa, deve suscitare sentimenti di orgoglio in tutti i nostri dirigenti, amministratori e sostenitori.

Significa che Francesca Gerosa era e resta una risorsa per Fratelli d’Italia e per il Trentino tutto e che il nostro Movimento può far conto su profili manageriali di alto livello. Si tratta del resto di un giudizio diffuso nel territorio e trasversale al mondo politico e culturale, confermato da tante istituzioni pubbliche.

E questi apprezzamenti non possono che far piacere a chi vuole bene alla destra italiana e lavora per aumentarne qualità e prestigio.

*

On. Fabio Rampelli

Vicepresidente Camera dei Deputati