RETE 4 * “ QUARTO GRADO ”: « NUOVI DOCUMENTI E INTERCETTAZIONI SULL’OMICIDIO DI MARCO VANNINI E L’ARRESTO DI FELICE MANIERO PER MALTRATTAMENTI ALLA MOGLIE  »

Venerdì 25 ottobre, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Marco Vannini, il ragazzo di Ladispoli morto a casa della fidanzata Martina Ciontoli, il 17 maggio 2015.

Dopo la testimonianza di Davide Vannicola, che a “Quarto Grado” ha confermato l’ipotesi che a sparare sia stato il figlio di Ciontoli, nuovi documenti e intercettazioni esclusivi aggiungono tasselli al puzzle della sconcertante vicenda.

Al centro della puntata, anche il caso di Felice Maniero, l’ex boss della Mala del Brenta, che lo scorso 18 ottobre è stato arrestato per maltrattamenti alla moglie. Faccia d’Angelo, che ora vive sotto protezione quale collaboratore di giustizia, davanti al giudice ha ammesso di aver insultato la compagna, ma senza arrivare mai alla

violenza fisica «se non qualche schiaffo in pochissimi casi».

Il provvedimento, scattato per l’applicazione del nuovo Codice Rosso, legge introdotta lo scorso agosto, rafforza le tutele processuali delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento a quelli di violenza sessuale e domestica.