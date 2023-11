ON. CATTOI (LEGA) * MONTAGNA: « CON IL DECRETO SICCITÀ SIAMO INTERVENUTI SUGLI EFFETTI DEL CAMBIAMENTO, SOSTENENDO LA RETE IDRICA NAZIONALE »

19.22 - sabato 25 novembre 2023

Montagna: Cattoi (Lega), sostegno alle aree montane. “È importante che ci sia una sinergia tra chi vive in città e chi vive in montagna, cercando di favorire soprattutto un interscambio, agevolandolo anche con le opere infrastrutturali e i collegamenti, per evitare lo spopolamento delle aree di montagna. Anche chi vive in città dovrebbe comprendere le esigenze degli abitanti in territori di montagna che necessitano di strutture periferiche e di giusti sostegni sotto il profilo delle agevolazioni fiscali, così come inserito all’interno del disegno di legge sulla montagna del ministro Calderoli.

Con il decreto siccità siamo intervenuti per la prima volta in maniera importante sugli effetti del cambiamento, sostenendo la rete idrica nazionale e le messe a terra. Per la prima volta nel nostro paese sono state affrontate in maniera organica una serie di problematiche legate al cambiamento climatico, con il decreto-legge 14 aprile 2023, n.39 (legge n. 68/2023), che ha individuato importanti soluzioni di intervento, attraverso strumenti diretti alla semplificazione e incentivazione della realizzazione di opere e infrastrutture indispensabili per il settore idrico, soprattutto in ordine a dighe, invasi, e gestione dei sedimenti. Grazie al Cai per l’attività svolta.

Bisogna comprender che, a livello di amministratori locali, ci si trova a dover affrontare in primis le esigenze del welfare socio assistenziale dei cittadini e quindi le risorse per la messa a terra di investimenti infrastrutturali per temi ambientali vengono messe in secondo piano. Non di certo per importanza, quanto per urgenza e riposta nei confronti dei cittadini. È importante dunque l’inserimento nel disegno di legge di fondi straordinari per fare in modo che certe opere, necessarie, come gli invasi per evitare che nei periodi di siccità manchi acqua, siano attuate. Lo Stato ha il dovere di intervenire dove il territorio non riesce ad arrivare da solo. La montagna è un valore e deve esser trattata anche sotto l’aspetto legislativo tenendo conto delle sue peculiarità, fragilità e potenzialità le caratteristiche orografiche nonché culturali dei territori montani vanno prima studiati ed appresi appieno ed in questo il CAI avrà sicuramente un ruolo determinante soprattutto per i decisori politici che la montagna non la vivono nella loro quotidianità”. Così la deputata della Lega Vanessa Cattoi, a margine del 101esimo Congresso nazionale del Club alpino italiano.