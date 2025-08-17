ON. BONELLI (AVS) * CARO-MARE: «SPIAGGE PRIVATIZZATE FINO AL 98%, CON FAMIGLIE COSTRETTE A SPENDERE 50 EURO AL GIORNO»

20.41 - domenica 17 agosto 2025

Bonelli: “Ha ragione Tozzi, basta caro-mare: con la nostra legge il 70% delle spiagge libero. «Mario Tozzi ha ragione: il modello balneare italiano è insostenibile. In Italia interi comuni hanno spiagge privatizzate fino al 98%, con famiglie costrette a spendere almeno 50 euro al giorno per andare al mare, mentre i concessionari pagano canoni ridicoli e guadagnano cifre enormi. È inaccettabile che lo Stato incassi appena 114 milioni l’anno a fronte di un giro d’affari da 10 miliardi: il Twiga paga 21mila euro di canone e fattura 8 milioni, l’hotel Cala Volpe ne versa 10 mila e ne incassa 50.

Da un anno AVS ha depositato una proposta di legge che dichiara le spiagge beni comuni inalienabili e stabilisce che almeno il 70% di ogni arenile resti libero e gratuito, con risorse ai Comuni per manutenzione e servizi. Giorgia Meloni ha persino inventato 3mila chilometri di coste inesistenti per regalare nuove concessioni, mentre Salvini ha tentato di dimezzare i canoni. Noi diciamo basta: il mare deve tornare ad essere un diritto di tutti, non il privilegio di pochi».

Così in una nota Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde.