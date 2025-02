FMST – FONDAZIONE MUSEO STORICO TRENTINO * MITI PARALLELI: «UNA RIFLESSIONE SULLE FIGURE DI MICHAEL GAISMAIR E ANDREAS HOFER, IL 18/2»

16.16 - sabato 15 febbraio 2025

“Miti paralleli, biografie differenti. Le figure di Michael Gaismair e Andreas Hofer nel contesto storico e nell’immaginario collettivo”: è questo il titolo dell’incontro che si terrà martedì 18 febbraio alle ore 17.30 presso l’Officina dell’Autonomia in via Tommaso Gar 29 a Trento. Si tratta del terzo appuntamento nell’ambito del ciclo “Contro. Rivolte e repressioni nell’arco alpino” organizzato dalla Fondazione Museo storico del Trentino in collaborazione con il Circolo Michael Gaismair di Trento.

Gaismair e Hofer sono due figure spesso presentate in modo contrastante, divenute simboli di due identità collettive profondamente differenti. Andreas Hofer (1767-1809) sin dall’Ottocento è stato al centro dell’interesse della storiografia e dell’immaginario tirolese, subendo anche forti strumentalizzazioni. Michael Gaismair (1490-1532), d’altra parte, ha vissuto quasi una damnatio memoriae fino al 1970, quando un nuovo interesse si è rivolto alla sua figura e al suo contesto storico.

Di queste due figure, del rispettivo contesto storico in cui si trovano ad operare e dello spazio che entrambe hanno occupato nell’immaginario collettivo, si parlerà nell’incontro del 18 febbraio a Trento. Interverrà lo storico e politico altoatesino Hans Heiss. Sarà presente anche Giuseppe Ferrandi, direttore Fondazione Museo storico del Trentino.