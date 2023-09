ON. AMBROSI (FDI) * TAXI: « DL ASSET, PER PREPARARE L’ITALIA AI PROSSIMI APPUNTAMENTI CON IL GRANDE TURISMO INTERNAZIONALE »

18.59 - sabato 30 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

“Il dl Asset, approvato ieri in Senato e che presto approderà alla Camera per la sua approvazione definitiva, disinnesca una situazione insostenibile causata dalla mancanza di taxi nelle principali grandi città italiane. Grazie all’intervento del governo, vengono finalmente superati gli ostacoli che avevano portato a questo dimensionamento insufficiente: le grandi città come Roma, Milano e Firenze non avranno più scuse e dovranno attivarsi quanto prima per bandire le nuove licenze tanto attese dai cittadini italiani e dalle migliaia di turisti stranieri che quotidianamente le affollano. Queste nuove norme sui taxi preparano l’Italia ai prossimi appuntamenti con il grande turismo internazionale, dal Giubileo alle Olimpiadi invernali, per rilanciare il turismo che è la prima industria d’Italia per indotto e occupati”. Così il Deputato di Fratelli d’Italia, Alessia Ambrosi.