GARDA DOLOMITI SPA * “DIVINNOSIOLA – QUANDO IL VINO SI FA SANTO“: « VALLE DEI LAGHI E CITTÀ DI TRENTO ACCOGLIERANNO L’UNDICESIMA EDIZIONE, DA GIOVEDÌ 31 MARZO A DOMENICA 10 APRILE »

11.00 - lunedì 21 marzo 2022

Header Garda Trentino. Con DiVinNosiola, Garda Dolomiti S.p.A. brinda alla Valle dei Laghi. Da giovedì 31 marzo a domenica 10 aprile, la Valle dei Laghi e la città di Trento accoglieranno l’undicesima edizione della manifestazione dedicata al patrimonio enologico del territorio, con protagonisti la Nosiola trentina e il Vino Santo Trentino DOC.

La cultura enogastronomica del Garda Trentino è da sempre un’autentica ricchezza che conquista i diversi palati grazie alla preziosità dell’olio extravergine d’oliva, del pesce di lago fino ai vini più pregiati. Con l’ingresso dallo scorso gennaio della Valle dei Laghi nella realtà di Garda Dolomiti S.p.A., l’ambito territoriale si è arricchito ulteriormente di eccellenze agroalimentari che contraddistinguono la valle e che ne rappresentano la storia, il patrimonio culturale ed enologico.

Per celebrare due dei prodotti più caratteristici – la Nosiola trentina e il Vino Santo Trentino DOC – durante i weekend compresi tra giovedì 31 marzo e domenica 10 aprile, la Valle dei Laghi e la città di Trento ospiteranno “DiVinNosiola: quando il vino si fa Santo”. La kermesse, giunta alla sua 11esima edizione, mira a raccontare e a valorizzare le tradizioni e i luoghi da cui nascono questi vini, conosciuti e apprezzati sia a livello nazionale che internazionale.

“Fin da subito abbiamo trovato nella Valle dei Laghi una realtà con un fortissimo potenziale da esprimere, a cui desideriamo dare un’identità chiara in armonia con quella del Garda Trentino – spiega il Presidente di Garda Dolomiti S.p.A. Silvio Rigatti -. Nel corso di questi primi mesi di lavoro comune abbiamo posto le basi per un percorso importante e l’evento ‘DiVinNosiola’ va nella giusta direzione per raggiungere gli obiettivi prefissati”.

Grazie alla collaborazione tra l’APT Garda Dolomiti, il Consorzio Vini del Trentino, l’Ecomuseo della Valle dei Laghi, la Strada del Vino e dei Sapori, il Palazzo Roccabruna di Trento, Casa Caveau, i Vignaioli del Trentino e il Consorzio Valle dei Laghi, la manifestazione si presenta come un vero e proprio “viaggio nel gusto”, caratterizzato da più di venti appuntamenti dislocati in contesti suggestivi.

Sarà Palazzo Roccabruna di Trento, sede dell’Enoteca Provinciale del Trentino, a dare il via all’evento nella giornata di giovedì 31 marzo con le degustazioni di vino Nosiola, delle grappe monovitigno di Nosiola e di vinaccia di Trentino DOC Vino Santo. Seguiranno poi tanti altri appuntamenti, tra visite in cantina, trekking, menu a tema, taste&bike, fino all’evento clou della manifestazione in programma sabato 9 aprile: in questa occasione presso l’azienda Giovanni Poli a S. Massenza si terrà il rito della spremitura, uno tra i momenti simbolicamente più importanti, che si svolge in occasione della Settimana Santa e che segna il passaggio dalla fase di appassimento su appositi graticci (arèle) alla fase di vinificazione.

