ON. AMBROSI (FDI) * SANTA BARBARA: « VVF PERNO DELLE NOSTRE COMUNITÀ, LA POLITICA PRENDA ESEMPIO DAL LORO SENSO CIVICO »

SANTA BARBARA, AMBROSI (FDI): “POLITICA PRENDA ESEMPIO DA VIGILI DEL FUOCO E LORO SENSO CIVICO”.

“Insieme all’intera Comunità della Valle dei Laghi ci siamo riuniti nella caserma dei Vigili del fuoco di Padergnone per celebrare Santa Barbara, protettrice degli arcieri, dei minatori, dei cavatori e dei Vigili del Fuoco. A tutte e tutti loro va il mio pensiero e la mia gratitudine.

Erano presenti i comandanti dei sei corpi dei vigili del fuoco volontari di Calavino, Cavedine, Lasino, Padergnone, Terlago e Vezzano, oltre al Vice Ispettore Mariano Largher del distretto di Trento, i sindaci Miori, Bortoli e Angeli con il Presidente della Comunità di Valle, i comandanti delle stazioni dei carabinieri, della forestale, la croce rossa, Don Cristiano, il coro e l’intero mondo associazionistico.

Santa Barbara è la chiara dimostrazione di quanto la Valle dei Laghi sia una realtà dal forte senso di comunità, dove ognuno col proprio ruolo si prodiga con forte senso civico, con passione e senso del dovere per il bene comune. Basti pensare al numero elevato di interventi susseguitesi dal primo gennaio a oggi: ben 733 e quasi 12 mila ore di lavoro volontario per 125 vigili in servizio attivo, 7 allievi, 11 complementari e 13 onorari.

Partecipare alla celebrazione è stato un onore, perché i vigili del fuoco, perno delle nostre comunità, rappresentano un esempio straordinario di servizio, mettendo a rischio la propria incolumità per la sicurezza e la vita degli altri. Sarebbe davvero bello se la politica prendesse esempio da loro, perché ciò che portano avanti è più di un semplice lavoro: è una vera e propria missione di vita. Un pensiero speciale anche a coloro che non ci sono più o caduti in missione”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata Fdi per il Trentino-Alto Adige