OIPA ITALIA * ORSI TRENTINI: COMPAROTTO, « BENE L’APERTURA DI PICHETTO FRATIN ALLE ISTANZE DELLE ASSOCIAZIONI, ILLUSTREREMO LE POSSIBILI SOLUZIONI » (PDF BOZZA PROPOSTA LEGGE)

17.34 - venerdì 21 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

ORSI TRENTINI. OIPA: «FUGATTI CONTRO TUTTI, TUTTI CONTRO FUGATTI»

Comparotto: «Apprezziamo l’apertura odierna del ministro Pichetto Fratin alle istanze delle associazioni che danno voce agli animali. Saremo lieti d’illustrargli come sinora il progetto Life Ursus sia stato malgestito e quali siano le possibili soluzioni per una serena convivenza tra la fauna e la comunità locale» Appare chiaro che mentre Fugatti è contro tutti, oltre che contro gli orsi e fauna trentina, tutti sono contro Fugatti. Così l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), alla luce delle innumerevoli prese di posizione a favore della salvaguardia degli orsi trentini nel mirino del presidente della Provincia autonoma di Trento e della sua Giunta.

In questi giorni è emerso con chiarezza che solo una minoranza dell’opinione pubblica è a favore della sua politica cieca alle richieste della stragrande maggioranza dei cittadini italiani (e non solo), della comunità scientifica, dei giuristi. «Apprezziamo l’apertura odierna del ministro Pichetto Fratin alle istanze delle associazioni che danno voce agli animali emersa dal tavolo tecnico che si è tenuto stamattina a Roma», commenta il presidente dell’Oipa, Massimo Comparotto. «Il ministro ha sottolineato “l’importanza di ascoltare le associazioni ambientaliste, che saranno a breve convocate”, leggiamo nella sua nota. Saremo lieti d’illustrargli come sinora il progetto Life Ursus sia stato malgestito e quali siano le possibili soluzioni per una serena convivenza tra la fauna e la comunità locale, già più volte da noi auspicate».

Intanto, a margine del sit-in organizzato dalla sezione trentina dell’Oipa davanti la sede della Provincia di Trento è stato distribuito un documento contenente la bozza di proposta di legge redatta dall’Oipa di Trento per la gestione e la salvaguardia della fauna selvatica, dei territori e delle attività economiche, con le relative voci di spesa.

*

Bozza di proposta di legge