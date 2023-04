GEROSA (FDI) * GRANDI CARNIVORI: « IL 27/4 AL VIA IL TAVOLO DI LAVORO CON ESPERTI E STAKEHOLDERS, PER TROVARE SOLUZIONI CHE SALVAGUARDINO PERSONE ED AMBIENTE »

17.11 - venerdì 21 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

E’ passato qualche giorno dalle mie ultime, e uniche, dichiarazioni, con le quali sollevavo la necessità di abbassare i toni e deideologizzare il dibattito sui grandi carnivori, offrendo piena disponibilità e collaborazione per trovare una soluzione concreta al problema reale che oggi vive la popolazione trentina, senza polemica o sensazionalismi. Come ho già avuto modo di dire, la convivenza fra realtà urbanizzate e natura selvatica deve trovare un punto di equilibrio e per trovarlo è necessario un coinvolgimento orizzontale, con il confronto fra politica, esperti e stakeholders. È necessario lavorare tutti insieme per approntare le migliori soluzioni che salvaguardino la sicurezza delle persone da una parte e il rispetto dell’ambiente e della fauna dall’altra. Facendo molta attenzione alle modalità comunicative, in quanto devono essere evitate ricadute negative sul settore turistico a danno delle imprese e delle famiglie che di turismo vivono e, di riflesso, di tutto il nostro territorio.

Dalle parole bisogna, però, passare ai fatti, che ho sempre preferito alle discussioni sterili sui mezzi stampa e sui social. Per questo ho voluto organizzare un Tavolo di lavoro e di confronto con esperti e stakeholders, nel quale ho coinvolto anche il nostro Dipartimento Regionale Ambiente, che vedrà il suo primo incontro la sera di giovedì 27 aprile. Parteciperanno al Tavolo, aperto anche a nuove adesioni: WWF, LAV, Ordine dei veterinari della PAT, Federazione Provinciale Allevatori, Confcommercio, Confesercenti, Associazione Agriturismi.

Sono entusiasta per il riscontro avuto, perché tutti gli aderenti hanno colto lo spirito che mi ha mossa in questa azione propositiva e concreta, che non è iniziativa di taglio politico, nonostante il mio ruolo di candidato alla presidenza della Provincia. L’iniziativa vuole riaffermare un principio di base del mio modo di far politica: le strategie per affrontare i problemi non possono provenire da una sola voce solista. È nel confronto con chi di un determinato settore si occupa quotidianamente e affrontando temi e problemi in modo trasversale e aperto che si elaborano le migliori soluzioni, il resto è sterile propaganda.

L’obiettivo di questo Tavolo è che si pervenga a un piano strategico condiviso che dia spunti, suggerimenti, proposte che possano essere poi il punto da cui la politica deve partire per attuare le migliori politiche e azioni nell’interesse dei territori e di tutti i suoi abitanti. Questi incontri, di cui quello di giovedì sarà solo il primo, avverranno lontani dai riflettori e senza il coinvolgimento dei media, ai quali verrà dato riscontro del lavoro che verrà di volta in volta sviluppato e sarà il Tavolo stesso a concordare le comunicazioni verso l’esterno. L’intento non è strumentalizzare quanto sta accadendo, ma con responsabilità rimboccarsi tutti insieme le maniche per dare un contributo al nostro Trentino, al quale siamo orgogliosi di appartenere.

*

Francesca Gerosa

Candidata alla presidenza della Provincia Autonoma di Trento. Per Fratelli d’Italia