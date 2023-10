NURSING UP E UIL FPL SANITÀ TRENTINO * INCONTRO CON ASSESSORE SPINELLI: « DIRETTIVE GIUNTA PAT ALL’APRAN SUI RINNOVI CCPL 2022/2024 »

16.35 - lunedì 9 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Le scriventi OO. SS Nursing up e UIL FPL Sanità, nel corso della riunione odierna, convocata con l’assessore allo sviluppo economico dott. Spinelli in previsione di emettere le direttive di Giunta provinciale all’Apran per i rinnovi contrattuali 2022/24, ha richiesto e proposto quanto segue:

• riforma ordinamento professionale (nuova classificazione di tutto il personale), in analogia a quanto avvenuto nel CCNL del comparto sanità 2019/2021, che recita così all.art.15;

• il mantenimento dell’attuale area di distinte disposizioni contrattuali già inserita nel vi-gente contratto di lavoro per i professionisti sanitari (parte settima), in ottemperanza alle disposizioni dell’art.54 della legge n.7/97;

• il miglioramento dello stipendio accessorio (aumento riconoscimento economico delle indennità legate alla turnistica, orario di lavoro disagiato, straordinario, pronte disponibi-lità, POA ed ecc…);

• maggior riconoscimento economico delle specifiche indennità infermieristiche, sanitarie (ostetriche, Tecnici Sanitari ed ecc… ), Sociosanitarie, Operatori del 118 e 112 ed Amministrativo;

• creazione dell’indennità di esclusività per i professionisti sanitari del comparto, che rinunciano all’attività libero professionale extramoenia, come per i medici;

• creazione dell’indennità di confine, per trattenere nella nostra Provincia i nostri Professionisti della sanità per il comparto.

I fondi per la riforma dell’ordinamento professionale sono stati già previsti dal protocollo d’intesa da noi firmato del 5/12/2022 e integrati poi da quelli dal protocollo d’intesa del 18/7/2023, dove sono stati individuati fondi come da noi richiesto anche per lo stipendio accessorio.

Ora come affermato nell’incontro odierno da Assessore e Apran siamo in attesa della future convocazioni ai tavoli specifici in Apran, per trattare nello specifico alcune delle tematiche già finanziate e di conseguenza iniziare a dare risposte ai lavoratori.

*

Cesare Hoffer

Coordinatore Nursing up Provincia Trento

Giuseppe Varagone

Segretario Generale della UIL FPL Sanità del Trentino