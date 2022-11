RETE 4 – “ QUARTO GRADO “ * « SAMAN ABBAS, CONTINUANO LE RICERCHE DELLA MADRE / LILIANA RESINOVICH, ACCUSE RECIPROCHE TRA I DUE UOMINI (25/11) »

22.09 - giovedì 24 novembre 2022

Venerdì 25 novembre, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Il programma a cura di Siria Magri apre con il caso di Saman Abbas, scomparsa il 30 aprile 2021 a Novellara.

Dopo l’arresto del padre Shabbar, in Pakistan, e dopo il ritrovamento del corpo della ragazza in un casolare dietro l’abitazione di famiglia, ora si cerca la madre di Saman, Nazia Shaheen. La donna, anch’essa indagata per la morte della figlia, era tornata in Pakistan con il marito subito dopo la sparizione della 18enne.

Al centro della puntata anche la vicenda di Liliana Resinovich, ritrovata senza vita in un bosco vicino casa, a Trieste, il 5 gennaio 2022.

I due uomini della sua vita continuano ad accusarsi a vicenda. Claudio Sterpin, l’amico speciale, è convinto che la donna sia morta il giorno stesso della sua scomparsa e lancia ombre sul marito. E Sebastiano Visintin controbatte prontamente, affermando che le parole del rivale siano solo «un castello di bugie».

A “Quarto Grado”, inoltre, non mancheranno gli interventi di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Caterina Collovati e Grazia Longo. Si rinnova, infine, lo stretto rapporto tra “Quarto Grado” e i suoi telespettatori: una community online molto attiva – i quartograders -, che ogni venerdì posta in diretta via social.