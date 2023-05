UIL – TRENTINO * RISULTATI RSU 2023: SEGRETARIO PETROLLI, « CONFERMATO IL PRIMO POSTO PER IL TERZO MANDATO CONSECUTIVO, RISULTATO PER NIENTE SCONTATO »

15.18 - lunedì 29 maggio 2023

A tutti i candidati/delegati/iscritti responso Rsu 2023.

come Segretario Generale della categoria volevo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito, a questo risultato, per niente scontato. Abbiamo confermato il primo posto come Uiltrasporti, per il terzo mandato consecutivo, cosa non da poco. Sappiamo che in azienda ci sono moltissimi problemi da risolvere: turni sempre più lunghi, ferie negate, stipendi troppo bassi per tutti i settori.

Negli ultimi anni, inoltre, lo stipendio del personale viaggiante non è proporzionale all’impegno svolto. La Uiltrasporti è consapevole di dover portare avanti anche questa battaglia oltre tutte le altre problematiche annose, prima che il personale abbandoni questa azienda, che ha tutti i presupposti per essere invidiata a livello nazionale.

Si attende pertanto un’incisiva azione dirigenziale che dia una importante svolta a questo settore nevralgico e indispensabile per la collettività del Trentino.

Nicola Petrolli

Segretario generale Uiltrasporti