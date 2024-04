MUSE – TRENTO * STATO AGITAZIONE LAVORATORI: « NOTA DELLA DIREZIONE, “L’IMPEGNO PER LA RISOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ RIMANE MASSIMO” »

10.20 - giovedì 18 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

NOTA della direzione Muse relativamente allo stato di agitazione di lavoratrici e lavoratori

In merito allo stato di agitazione proclamato dai lavoratori e lavoratrici che prestano servizio al MUSE attraverso un appalto di servizi affidato a cooperative, la direzione del museo desidera sottolineare come, ben prima di questa protesta, il museo, conscio della situazione, si sia attivato dialogando con l’appaltatore e con il sindacato per supportare, anche mediante la messa a disposizione di proprio personale strutturato, l’importante lavoro di programmazione turni e aggiornamento del personale.

Questo al fine di migliorare significativamente la gestione della turnistica e di conseguenza la qualità del lavoro delle operatrici e degli operatori. Inoltre, abbiamo convocato un tavolo congiunto stazione appaltante, appaltatore e CGIL per la prossima settimana, primo momento disponibile tra tutte le parti coinvolte.

L’impegno per la risoluzione delle difficoltà rimane massimo e concreto. Nel frattempo è in atto la “procedura competitiva con negoziazione” per l’affidamento dei servizi, il cui stato di avanzamento è disponibile sul sito del MUSE nella sezione amministrazione trasparente.