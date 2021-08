A.C. TRENTO * VAX DAY: GIACCA, « VACCINARSI È FONDAMENTALE PER SCONFIGGERE LA PANDEMIA, IL GRUPPO SQUADRA VUOLE FARE LA PROPRIA PARTE »

Le parole del Presidente Mauro Giacca: “Vaccinarsi è fondamentale per sconfiggere la pandemia e il Trento vuole fare la propria parte. Grazie al Dottor Ferro e all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari per la collaborazione”

Nella giornata di lunedì il Gruppo Squadra della formazione maggiore dell’A.C. Trento 1921 si è sottoposto al ciclo vaccinale, richiesto dalle norme attualmente vigenti, presso l’Hub di Trento Sud, aderendo così alla Campagna Vaccinale Nazionale.

Il Club ringrazia sentitamente il dottor Antonio Ferro, Commissario dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento e tutto il suo staff, per aver coordinato le operazioni, senza ovviamente dimenticare i medici e i sanitari che hanno operato la vaccinazione agli atleti.

“Grazie alla collaborazione con il dottor Ferro e l’Azienda Sanitaria – commenta il Presidente Mauro Giacca – abbiamo potuto, nel giro di pochi giorni, sottoporre il gruppo squadra al ciclo vaccinale. L’abbiamo fatto perché le norme vigenti lo richiedono, ma soprattutto perché anche l’A.C. Trento 1921 vuole fare la propria parte ed essere un esempio nella lotta alla terribile pandemia contro la quale tutti stiamo combattendo da oltre un anno. Colgo altresì l’occasione per ringraziare pubblicamente tutti i medici e i sanitari che, sin dal primo giorno, sono in prima linea e stanno operando con incredibile professionalità e dedizione”.