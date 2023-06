MINISTRO AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE * CDM: CALDEROLI, « APPROVATI DECRETI LEGISLATIVI CONTRO FURBETTI CONCORSI E PATROCINIO AVVOCATURA TN-AA »

11.00 - venerdì 23 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

In Cdm approvati Decreti Legislativi contro furbetti concorsi e patrocinio avvocatura Trentino Alto Adige, soddisfatto il Ministro Calderoli: “Norme che ho seguito personalmente nella scorsa legislatura”.

“Via libera in Consiglio dei Ministri alla norma che introduce nuove disposizioni in materia di concorsi pubblici nella Provincia autonoma di Bolzano, con misure utili a contrastare i furbetti. Verrà introdotta l’obbligatorietà di sostenere almeno una delle prove scritte e comunque le prove orali nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono. C’è inoltre l’ok al decreto legislativo che prevede per gli enti territoriali del Trentino Alto Adige la possibilità di avvalersi del patrocinio legale non solo dell’Avvocatura dello Stato, ma anche dell’avvocatura interna o di soggetti che esercitano la libera professione.

Sono norme che io stesso ho contribuito a portare avanti, poiché queste norme sono state approvate quando nella scorsa legislatura ero presidente della Commissione dei Sei e componente della Commissione dei Dodici. L’approvazione di questi decreti legislativi è quindi la fine di un percorso che ho seguito passo dopo passo, ma soprattutto può essere l’inizio del dialogo e della leale collaborazione con le Province a statuto speciale e le Regioni, speciali o meno”.

Lo comunica il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie.