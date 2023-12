CONSORZIO SAIT * SOLIDARIETÀ: « DONÀTI 2.400 PANETTONI AL BANCO ALIMENTARE TRENTINO ALTO ADIGE » (VIDEOINTERVISTA PRESIDENTE DALPALÙ)

15.10 - venerdì 22 dicembre 2023

Per molte famiglie e persone in situazione di bisogno il Santo Natale e le Festività ormai prossime saranno un po’ più dolci grazie agli oltre 2400 panettoni donati da Sait e dalla cooperazione di consumo trentina al Banco Alimentare del Trentino Alto Adige.

“E’ una bellissima iniziativa che si rinnova di anno in anno da parecchio tempo in occasione delle festività sia pasquali e sia natalizie e di fine anno – ha osservato Roberto Scarpari, responsabile di Siticibo – Questi panettoni verranno consegnati prima di Natale e regaleranno un sorriso a persone in stato di bisogno”.

Complessivamente sono ventimila gli assistiti dal Banco Alimentare del Trentino Alto Adige. “Un numero purtroppo in crescita tra famiglie e singole persone – è stato osservato – Nel 2022 sono state raccolte complessivamente otto tonnellate di cibo e sono state distribuite tutte”.

“Il Consorzio Sait ha messo a disposizione questi panettoni perché possano giungere sulle tavole di queste famiglie – ha aggiunto Renato Dalpalù presidente del consorzio delle cooperative di consumo – Accanto al gesto del donare un motivo che deve far riflettere appartiene al numero così elevato di famiglie e persone in difficoltà in un territorio come il nostro”.