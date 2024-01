MINISTERO DIFESA * RISERVA AUSILIARIA: CROSETTO, « NON SERVE PER FARE LA GUERRA, MA PER DIFENDERSI IN CASO DI SITUAZIONI E CRISI ECCEZIONALI »

14.54 - lunedì 29 gennaio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Sono colpito dalla superficialità con cui l’on Magi, ormai preda di un raptus antimeloniano, affronti temi seri come quello che ho posto sulla riserva. Una riserva ausiliaria alle Forze Armate che non serve per fare la guerra ma per difendersi in caso di situazioni e crisi eccezionali. La cosa però più grave è che l’on Magi non sappia che non si tratta di una mia idea estemporanea ma di una delega che il Governo ha ricevuto dal Parlamento con l’articolo 9 della legge n. 119 dell’agosto del 2022 , delega rinnovata dalla legge n. 201 del 28 novembre 2023 per ulteriori 24 mesi.

Mi tocca pertanto informarlo che, una volta approvato dal Consiglio dei Ministri, il decreto legislativo sarà esaminato dal Consiglio di Stato e, successivamente, dalle commissioni permanenti che potranno esprimere il loro parere nel pieno rispetto delle prerogative del Parlamento. Spiace constatare l’assoluta incapacità di alcune persone a collaborare sui temi che non hanno colore politico ma che rivestono grande importanza per lo Stato, la difesa del suo territorio e dei suoi cittadini”.

Così in una nota, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto.