MEF * CARTA ACQUISTI: « ON-LINE I MODULI PER CONTRIBUTO A SPESE ALIMENTARI, SANITARIE E PER BOLLETTE DI LUCE E GAS »

11.06 - martedì 2 gennaio 2024

Carta Acquisti: online moduli per contributo a spese alimentari, sanitarie e per bollette di luce e gas. Con il 2024 si rinnova il programma Carta acquisti dedicato ai cittadini di età pari o superiore ai 65 anni e ai genitori di bambini di età inferiore ai tre anni che potranno ricevere un contributo di 80 euro ogni due mesi per le spese alimentari, sanitarie e per il pagamento delle bollette di luce e gas.

La domanda per la Carta Acquisti, completamente gratuita per gli aventi diritto, potrà essere presentata negli Uffici Postali compilando i moduli pubblicati sul sito del ministero dell’Economia e delle finanze.

I beneficiari che hanno ottenuto la carta elettronica negli anni precedenti e continuano a rientrare nei requisiti previsti, potranno usufruire del contributo senza bisogno di presentare una nuova richiesta.

Qui per saperne di più e scaricare i moduli