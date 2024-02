MEDIOBANCA * APPROVATA LA RELAZIONE SEMESTRALE AL 31/12/2023: « RICAVI A 1,7 MILIARDI (+4% A/A), UTILE NETTO A 611 M (+10% A/A) »

07.21 - venerdì 9 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Approvata la relazione semestrale al 31/12/2023

Efficace avvio del Piano 2023-26

“One Brand – One Culture”

CRESCITA A BASSO ASSORBIMENTO DI CAPITALE

Wealth management: TFA in crescita di €5,5mld a €94mld

Attivi ponderati in calo del 5% [1] per l’ottimizzazione nell’Investment Banking

Ricavi oltre €1,7 miliardi (+4% a/a [2]), Utile netto a €611m (+10% a/a)

Margine di Interesse ~€1mld (+18% a/a), commissioni (€422m) in accelerazione nell’ultimo trimestre (+35% t/t [2] a €242m), solido contributo dell’Insurance (~€220m)

Robusta generazione di capitale: CET1 [3] al 15,3%

nonostante l’impatto (-125bps) di buyback, acquisizioni e modelli AIRB

CREAZIONE DI VALORE

EPS 6M di €0,72 (+10% a/a) e TBVPS di €11,1 (+12% a/a)

Redditività in ulteriore aumento: ROTE 13,3%, RORWA 2,5%

DISTRIBUZIONE ELEVATA E VISIBILE PER GLI AZIONISTI

Primo acconto dividendo in pagamento a maggio 24

Cash-payout 70%, €200m buyback in corso di esecuzione

M&A ACCELERATORE DELLA CRESCITA

CIB: acquisizione di Arma Partners (advisory nel digital/tech)

CF: acquisizione di HeidiPay (specializzata nel BNPL in Svizzera)

HF: cessione di Revalea (attiva nell’acquisto di NPLs in Italia)

Avviata MB Speed-Up, per creare ed investire in start-up nel settore digitale

WM – Obiettivo prioritario del Gruppo, posizionamento distintivo

nel Private Investment Banking (PIB)

MB Premier: rebranding dal 15 gennaio 2024 con ottimo riscontro

da parte di clienti ed advisors

Crescita trainata dal posizionamento distintivo di Private&Investment Bank

Nel semestre eseguite 15 operazioni con €0,5mld di NNM

La nuova raccolta si conferma doppia della media del sistema [4] (Assoreti)

Crescita a doppia cifra di TFA (+12% a €94mld), NNM (4mld nei 6M),

ricavi (~€460m, +12% a/a) e utile netto (€100m, +22% a/a)

Rafforzamento dell’offerta grazie al potenziamento delle sinergie di Gruppo

CIB – Focus sulla crescita a basso assorbimento di capitale

RWA density [5] in calo di 15pp (da 61% a 46%) per la selettività delle nuove erogazioni e l’attuazione di misure di mitigazione dei rischi

Irrobustimento della pipeline delle operazioni di Investment Banking, solido andamento del Mid Corporate, efficace collaborazione con il Private Banking

Completata ed efficacemente attiva la partnership con Arma

primo consolidamento nel 2trim, nel BP26 rappresenta il 40% della crescita dei ricavi CIB

Avviate le nuove iniziative (35% della crescita dei ricavi CIB nel Piano 23-26):

BTP Specialist, Energy transition, Mid Internazionale

CF – Crescita attraverso la leadership multicanale e indipendenza distributiva

Focus sul canale proprietario e digitale

Erogati solidi (€3,9mld in 1H, di cui >€2mld nel 2T) malgrado il riprezzamento degli attivi ed i più prudenti criteri di erogazione

Tasso di acquisizione di nuovi clienti in aumento grazie al BNPL, all’apporto di HeidiPay e all’accordo con Nexi

Forte redditività e qualità degli attivi

Utile netto di €194m nei 6M

NPL/loans 1,5% netti, COR a 166bps nel semestre, €187m di overlays intatti

HF – Efficace azione di raccolta

Emesse obbligazioni per €2,8mld, rimborsati €2,2mld di TLTRO 6 mesi in anticipo

Costo medio della raccolta inferiore alle attese (145bps ultime emissioni vs 185bps di bdg24)

Alberto Nagel, AD di Mediobanca, ha dichiarato: “Il Gruppo ha avviato positivamente l’esercizio 2023-24 ponendo solide basi per lo sviluppo delle iniziative di Piano, ottenendo risultati eccellenti in termini di crescita orientata al valore e a basso assorbimento di capitale. Nel semestre il Gruppo raggiunge il record storico di utile netto semestrale (oltre €610 milioni), riducendo gli attivi ponderati di oltre 2 miliardi, portando il ROTE ad oltre il 13%. Guardando ai prossimi mesi, i principali business beneficeranno di un posizionamento favorevole in una fase di inversione del ciclo dei tassi e delle nuove iniziative strategiche volte ad implementare la vision del Piano “One Brand-One Culture”che vede il Gruppo affermarsi come Wealth Manager”.

*

1] s/s dic.23 vs giu.23

[2] a/a: 6M dic.23 vs 6M dic.22; t/t: 3M dic.23 vs 3M sett.23

[3] CET1 (Phase-in e Fully Loaded) pro-forma considerando permanente il Danish Compromise (beneficio di ~100bps), al netto del dividend payout del 70%.

[4] NNM/(AUM+AUA); vs media Assoreti

[5] CIB density calcolata come: CIB RWA/ CIB attivo