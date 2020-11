BIANCOFIORE (FI) * EMERGENZA COVID: « LA CGIA DI MESTRE CERTIFICA CHE I BOLZANINI NEL 2020 PERDERANNO 4.058 EURO, STOP ALLE TASSE NELLE ZONE ROSSE »

Biancofiore- Cgia Mestre certifica causa Covid bolzanini perderanno 4.058 euro. Zona rossa? Cartellino rosso tasse.

Leggo con apprensione la stima fatta sulla contrazione del valore aggiunto per abitante di Bolzano dalla Cgia di Mestre, che sottolinea che ogni bolzanino causa covid ha perso nel 2020, 4.058 euro e che questo dato è addirittura sottostimato, perché non tiene conto degli effetti catastrofici sull’economia nazionale derivanti dagli ultimi Dpcm con in meno 10 % del Pil e dall’ordinanza provinciale, che non poteva evitare il mini lockdown visti i dati dei contagi in Alto Adige.

I bolzanini quindi, alla pari e forse più di altre zone d’Italia, hanno meno soldi in tasca e se è stato necessario dichiarare la città e forse la Provincia zona rossa è evidente che adesso governo e provincia devono estrarre il cartellino rosso per le tasse. Stop alle tasse in zone rosse per famiglie e imprese affinché si possa rilanciare la domanda e indennizzi e contributi a fondo perduto o anche l’Alto Adige subirà l’onta di una massiccia crisi sociale.

*

Michaela Biancofiore

Parlamentare FI e membro del coordinamento di presidenza