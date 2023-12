MEDIASET – CANALE 5 * ” STRISCIA LA NOTIZIA” « STAZIONE DI ABBIATEGRASSO, LINEA MORTARA – MILANO / CAPOTRENO AGGREDITA DA PENDOLARI INFURIATI » (VIDEO INTEGRALE)

23.11 - mercoledì 13 dicembre 2023

Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) le immagini esclusive dei disordini alla stazione di Abbiategrasso (Milano), culminati con l’aggressione di una giovane capotreno, “colpevole” di non aver autorizzato la partenza del treno a causa del sovraffollamento di viaggiatori che non consentiva la chiusura delle porte.

Una situazione di totale disagio che Capitan Ventosa ha documentato fin dal mattino e che – come testimoniato dai pendolari – si ripete ogni giorno sulla linea Milano – Mortara: treni che nemmeno partono, altri che arrivano in ritardo e che di conseguenza non riescono ad accogliere tutti i passeggeri.