LISTA FUGATTI PRESIDENTE * PROVINCIALI: « PRIMA CANDIDATURA IN STILE “INTERCONTINENTALE”, IN CAMPO VALENTINA LEONARDI »

PROVINCIALI, PRIMA CANDIDATURA IN STILE “INTERCONTINENTALE”: CON LISTA FUGATTI SCENDE IN CAMPO VALENTINA LEONARDI.

La Lista FUGATTI PRESIDENTE presenta la prima candidata alle elezioni provinciali di ottobre, oltre naturalmente al segretario e capolista Achille Spinelli, assessore provinciale in carica. Un annuncio di candidatura con un “tocco” internazionale, anzi intercontinentale, nel senso che Valentina Leonardi ha ufficializzato la sua definitiva adesione al progetto civico legato alla persona del Presidente attraverso una videochiamata a Spinelli dagli Stati Uniti (nell’immagine in allegato) dove Leonardi si trova per un breve soggiorno prima di fare rientro e tuffarsi a pieno ritmo nella campagna elettorale.

Leonardi vive a Nogaredo, dove è Capogruppo in Consiglio comunale, ed esercita a Rovereto la professione di avvocato.

“Sono entusiasta e motivata al massimo, disposta a impegnarmi in prima persona – dichiara – per un progetto che credo possa sinceramente costituire un fenomeno davvero positivo per la politica e l’amministrazione della nostra Provincia con rilevanti benefici per la popolazione”.

Dal canto suo, Spinelli non lesina lodi alla neo-candidata: “Il profilo dell’avvocato Leonardi ci ha sin da subito favorevolmente impressionato. Dinamica, intraprendente, già con pregressa esperienza amministrativa, incarna a perfezione le caratteristiche che desideriamo avere con noi nella nostra lista: competenza, entusiasmo, voglia di mettersi in gioco. Complimenti, Valentina: e benvenuta a bordo!”.