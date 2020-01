CARABINIERI – TRENTO * 31ENNE ABITANTE A ZAMBANA: « DOPO LA VIOLENZA ALLA COMPAGNA ARRESTATO PER RAPINA IMPROPRIA E VIOLENZA, RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE »

I Carabinieri della Compagnia di Trento, nelle prime ore del 21 gen. scorso, hanno proceduto ad allontanare dalla casa familiare un 31enne abitante a Zambana di Terre d’Adige, poiché responsabile di lesioni nei confronti della giovane compagna, con la quale aveva avuto una figlia.

Ma intorno le successive ore 10, la centrale operativa dei Carabinieri di Trento, riceveva un’ennesima richiesta di intervento a Zambana, dove, il prevenuto, strappandola dalle braccia del Nonno, aveva provato a prendersi la figlia. Nella circostanza, strappava violentemente dalle mani suocero il telefono cellulare, poiché questi stava tentando di chiamare la figlia (madre della bambina) per informarla cosa stava accadendo, la quale nel frattempo s’era recata presso gli Uffici della Caserma di via Barbacovi per presentare la denuncia per i fatti accaduti nottetempo e per maltrattamenti subiti dal 2013.

L’immediato arrivo della pattuglia del radiomobile faceva si che gli eventi non degenerassero ulteriormente, nonostante l’attiva e violenta resistenza opposta all’intervento dei Carabinieri che erano giunti sul posto.

A termine delle operazioni, presso gli Uffici della Sezione Radiomobile, veniva dichiarato in stato di arresto per rapina impropria e violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale e, successivamente, tradotto presso la Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Trento.