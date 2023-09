LISTA FUGATTI PRESIDENTE * AMMINISTRATIVE PAT: SPINELLI, « IN CAMPO LA FARMACISTA TOMASI, “IL MIO IMPEGNO PER IL BENESSERE DELLE PERSONE” »

11.01 - mercoledì 13 settembre 2023

Monica Tomasi, trentina di origine, svolge da 30 anni la professione di farmacista con grande dedizione e sarà in campo con la lista Fugatti Presidente alle prossime elezioni provinciali. Affianca da sempre, alla sua professione, il desiderio di estendere la necessità di benessere fisico e mentale alla sfera sociale. Grazie al suo impegno diventa Vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Dimaro Folgarida. Passione e dedizione la vedono organizzatrice di conferenze ed eventi improntati sul Benessere fisico e psicologico. Proprio per queste ricerche e la voglia di condividerle, diventa presidente e insegnante dell’accademia di naturopatia Raggio di Sole e dell’Utedt.

Appassionata d’arte e pittrice amatoriale, è stata per 15 anni presidente dell’associazione culturale “Le Meridiane” di Monclassico contribuendo alla scoperta di artisti e progetti, di ben 60 meridiane artistiche, rendendo i borghi di Monclassico e Presson un meraviglioso museo a cielo aperto. Amante della montagna e dedita con passione alla sua Val di Sole, si impegna per la realizzazione e il riconoscimento dell’ecomuseo “Val Meledrio la Via degli Imperatori”. Attualmente ne è presidente. Per continua ricerca e la voglia di aiutare e sostenere il suo territorio entra a far parte del consiglio di Federfarma Trento e da anni siede nel CDA di Unifarm portando così il suo contributo ad una delle aziende fiore all’occhiello del Trentino. “Mens sana in corpore sano” il valore ispiratore in tutte le sue esperienze passate da ex atleta e maestra di sci, alla ricerca di un benessere che si espanda concentricamente dall’individuo alla società.

Condivide profondamente l’intento della nostra lista di armonizzare tradizione e innovazione: “Mio impegno – dichiara Tomasi – è partecipare e collaborare con entusiasmo a ogni realizzazione possibile per il benessere delle persone”.

“Ci fa molto piacere l’adesione della dottoressa Tomasi – dichiara Achille Spinelli, Segretario e Capolista della lista Fugatti Presidente – proprio perché perfettamente incardinata nel solco di quelle caratteristiche di passione e competenza che sono nel dna della nostra formazione politica”.