LEONARDO SPA * “HELI-EXPO 2023“: « NUOVO ELICOTTERO MONOMOTORE AW09, 50 CONTRATTI PRELIMINARI NEL MONDO »

10.48 - mercoledì 8 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Heli-Expo 2023: Leonardo annuncia contratti, un accordo di collaborazione e gli ultimi sviluppi per il nuovo elicottero monomotore AW09.

Contratti preliminari per oltre 50 elicotteri AW09 firmati da clienti prevenienti da America Latina, Sud- est asiatico, Sud Africa, America Centrale, Oceania e Giappone. Accordo con Metro Aviation, società leader nel settore dell’elisoccorso, per la fornitura di servizi di allestimento, supporto e addestramento per l’AW09 negli USA. In mostra al salone Heli-Expo un mock-up in scala 1:1 dell’elicottero di nuova generazione di cui sono stati presentati gli ultimi sviluppi

Importanti annunci da parte di Leonardo nel corso del salone Heli-Expo 2023 (Atlanta, 7-9 marzo) con la firma di contratti e di un accordo di collaborazione per il mercato USA per l’elicottero monomotore di nuova generazione AW09, del quale sono stati presentati gli ultimi sviluppi.

Leonardo ha firmato contratti preliminari per oltre 50 unità con diversi clienti nel mondo: Aero Service Representação in Brasile, Synerjet Latina SA in Colombia, Perù e Cile, Helitech Asia nel Sud-est asiatico, Safomar in Sud Africa, Diskopsa per Panama e Guatemala, Heliflite in Oceania e Aero Facility in Giappone. Inoltre, l’Azienda ha anche firmato un importante accordo con Metro Aviation, uno dei maggiori operatori privati e fornitori di servizi di elisoccorso negli USA. L’accordo mira a sostenere l’introduzione e il posizionamento dell’AW09 nel paese, beneficiando della riconosciuta esperienza e delle capacità nello sviluppo di interni di elicottero e certificazioni, fornitura di servizi e addestramento.

Gian Piero Cutillo, MD Leonardo Helicopters, ha dichiarato “Quello che abbiamo annunciato a Heli-Expo è il culmine di tre anni di lavoro, grazie al quale l’AW09 ha beneficiato di considerevoli miglioramenti che gli hanno consentito di raggiungere la sua configurazionale finale con il livello di competitività atteso dal mercato. Senza dubbio, l’AW09 sta ottenendo risposte molto positive da tutto il mondo e gli operatori hanno accolto con favore questo modello grazie alle sue caratteristiche senza confronti e alle capacità multiruolo che rappresentano un’evoluzione significativa rispetto agli elicotteri esistenti in questa categoria. I contratti preliminari appena firmati ne sono una chiara dimostrazione. Inoltre, mettendo insieme le nostre capacità industriali e l’ampia e riconosciuta esperienza di Metro Aviation nelle attività operative e nel supporto rafforza ulteriormente il valore dell’AW09, in grado di fornire agli operatori capacità di missione superiori in un mercato fondamentale per i monomotore come quello americano”.

L’AW09 è per Leonardo una delle star della partecipazione dell’Azienda all’Heli-Expo 2023. Il mock-up in scala 1:1 dell’elicottero di nuova generazione nella sua configurazione finale è presente nell’area espositiva di Leonardo, suscitando grande interesse nel settore. Acquisito tre anni fa da Leonardo, l’elicottero di classe ‘long light single’ AW09 si inserisce perfettamente nella gamma dell’azienda, introducendo un design totalmente nuovo per sostenere la competitività di lungo periodo nella sua categoria di peso. Una delle più recenti evoluzioni è rappresentata dalla decisione di integrare sull’elicottero il motore Arriel 2K, il più moderno tra i propulsori di questo tipo realizzati da Safran Helicopter Engines, in linea con gli obiettivi di elevata capacità di assistenza tecnica e affidabilità.