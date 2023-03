FUTURI COMUNI * “FUTURI AMMINISTRATORI“: « A TRENTO IL PRIMO APPUNTAMENTO DI FORMAZIONE POLITICA CON GIOVANNI DIAMANTI, CO-FONDATORE DI YOUTREND/QUORUM »

10.25 - mercoledì 8 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –

Serata Formazione Politica con Diamanti di Futuri Comuni. Nasce “Futuri Amministratori”, la scuola politica di Futuri comuni. In arrivo i nuovi appuntamenti della scuola di politica “Futuri Amministratori” di Futuri Comuni. Ieri alle ore 20.30 presso l’Auditorium della Circoscrizione San Giuseppe – Santa Chiara si è tenuto il primo appuntamento di formazione politica promosso dall’Associazione Futuri Comuni con la partecipazione di Giovanni Diamanti, co-fondatore di Youtrend/Quorum.

Grande partecipazione che ha dato il la alla scuola di politica “Futuri amministratori” che nelle prossime settimane prenderà vita con una serie di appuntamenti e di relatori rivolti a formare una classe dirigente pronta ad affrontare le sfide del futuro in Trentino. I partecipanti già annunciati sono Marco Bentivogli, Carlo Cottarelli, Riccardo Magi, Monica Colombera e Giovanni Biondi. I temi che verranno affrontati saranno legati al lavoro del futuro, scuola, sanità, sviluppo sostenibile, comunità energetiche e democrazia.

Un progetto ambizioso che vuole far crescere il desiderio di partecipazione e di prendersi cura dei beni comuni di una classe dirigente nuova per il Trentino di domani. E’ importante ricordare come negli anni in molte comunità del Trentino è cresciuta la disaffezione per la partecipazione alla vita amministrativa e come nelle piccole comunità sia sempre più difficile comporre liste di persone che si vogliono prendere la responsabilità di amministrare.

L’obiettivo di Futuri Comuni è quindi formare questi “futuri amministratori”, per dare le competenze necessarie a risolvere sfide sempre più ardue dell’ambiente amministrativo e nel contempo mettere in rete gli amministratori perché in un percorso comune e di condivisione cresca l’entusiasmo e la fiducia di poter essere motori di sviluppo e cambiamento per le loro comunità. Le giornate di formazione saranno aperte a tutti gli interessati gratuitamente.