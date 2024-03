LEONARDO * CDA – RISULTATI 2023: « GUIDANCE 2024, ORDINI A 19,5 MILIARDI / RICAVI A 16,8 MILIARDI / EBITA A 1.440 MILIONI » (PDF)

08.28 - martedì 12 marzo 2024





LEONARDO: CDA APPROVA RISULTATI 2023 E GUIDANCE 2024.

GUIDANCE 2024

Sulla base delle correnti valutazioni degli impatti della situazione geopolitica sulla supply chain, sui livelli inflattivi e sull’economia globale, fatti salvi eventuali ulteriori significativi aggravamenti

• Ordini ca. € 19,5 miliardi

• Ricavi ca. € 16,8 miliardi

• EBITA ca. € 1.440 milioni

• Free Operating Cash Flow € 770 milioni

• Indebitamento Netto di Gruppo ca. € 2,0 miliardi

RISULTATI

• Ordini € 17,9 miliardi (+3,8% vs 2022), con un book-to-bill pari a 1,2

• Ricavi € 15,3 miliardi (+3,9% vs 2022), riflettono la crescita di tutte le Divisioni

• EBITA € 1,29 miliardi (+5,8% vs 2022)

• Risultato Netto Ordinario a € 742 milioni (+6,5% vs 2022) riflette prevalentemente l’andamento

dell’EBIT

• Risultato Netto a € 695 milioni, -25,4% vs 2022, il cui dato rifletteva la plusvalenza realizzata dalle

cessioni dei business Global Enterprise Solutions e Advanced Acoustic Concepts di Leonardo DRS

• Free Operating Cash Flow € 635 milioni (+17,8% vs 2022), grazie alla crescita della Top-Line e alla

politica disciplinata di costi e investimento

• Indebitamento Netto di Gruppo a quota € 2.323 milioni, -23% rispetto ai € 3.016 milioni nel 2022

Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo, riunitosi oggi sotto la presidenza di Stefano Pontecorvo, ha esaminato e approvato all’unanimità i risultati del 2023.

Risultati 2023

I risultati economico-finanziari dell’esercizio confermano la performance del Gruppo, con un andamento particolarmente positivo in termini di generazione di cassa del periodo.

Come più diffusamente dettagliato di seguito, in aggiunta ai KPI ordinari sono forniti anche i KPI Proforma, che riflettono il prossimo consolidamento del Gruppo Telespazio.

Gli Ordini evidenziano una crescita continua e strutturale, attestandosi vicino alla soglia di 18 € miliardi (18,7 € miliardi nel dato proforma), con una performance particolarmente positiva nella componente Europea dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza. La sostenibilità della crescita dell’andamento commerciale è ancor più marcata considerando che gli Ordini del 2022 riflettevano la commessa dal Ministero della Polonia relativo agli elicotteri AW149.

I Ricavi sono in crescita del 3,9% (4,1% rispetto al dato Proforma), grazie anche alla significativa ripresa delle Aerostrutture (+34%) e all’andamento dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza e degli Elicotteri. Alla crescita dei Ricavi si affianca una crescita dell’EBITA del 5,8% (6,1% rispetto al dato Proforma).

L’EBITA continua ad essere trainato dall’Elettronica per la Difesa e Sicurezza, con particolare apporto della componente Europea, e dalla ripresa delle

Aerostrutture, portando il ROS all’8,4 %.

Rilevante performance finanziaria, con il flusso di cassa (FOCF) che registra un incremento del 18% rispetto al dato registrato del 2022, a dimostrazione della capacità del Gruppo di continuare il percorso di rafforzamento della generazione di cassa intrapreso.

L’Indebitamento netto di Gruppo continua a decrementarsi, con un miglioramento del 23% rispetto al 2022, e si attesta a 2,3 miliardi di euro; la significativa generazione di cassa e le rivenienze derivanti dalla cessione della quota minoritaria di DRS hanno permesso al Gruppo di proseguire nel percorso di riduzione dell’Indebitamento. Key Performance Indicator e confronto con e senza il consolidamento di Telespazio

Per alcuni Key Performance Indicator vengono forniti anche i dati Proforma che valorizzano gli effetti del figurativo consolidamento integrale di Telespazio, al fine di fornire già un indicatore rappresentativo dei KPI che verranno rappresentati dal 2024.