Il bilancio della prima legislatura in Consiglio provinciale Trento

https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2020/06/POLIZIA-STATO-1.jpg 939 1382 admin https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png admin 2020-06-02 09:21:24 2020-06-02 09:24:48 POLIZIA DI STATO * #FestaDellaRepubblica: « per dire grazie a tutti coloro che sono ancora in prima linea nell'emergenza #Covid e nel ricordo di chi non ce l'ha fatta » (VIDEO)