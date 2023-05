COMUNE DI TRENTO * CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA: « VIA AI “TESTIMONIALI DI STATO”, PER ACCERTARE LE CONDIZIONI DEI LUOGHI PRIMA DEI LAVORI »

11.47 - martedì 9 maggio 2023

Cantiere della Circonvallazione ferroviaria, via ai “testimoniali di stato”. Si tratta di una perizia che accerta le condizioni dei luoghi prima dei lavori. Continuano le attività propedeutiche ai lavori per la realizzazione della Circonvallazione ferroviaria di Trento: come da prassi progettuale, inizieranno in questi giorni le attività tecniche legate alla redazione dei “testimoniali di stato” degli edifici limitrofi al cantiere dell’imbocco nord nella zona di San Martino, con lo scopo di accertare lo stato e le condizione dei luoghi prima dell’inizio dei lavori.

Il testimoniale di stato è una perizia giurata corredata da documentazione fotografica ed eventuali elaborati grafici che serve a conservare la memoria della situazione prima dell’esecuzione di un’opera in modo da poter escludere la possibilità che danni procurati nel corso del cantiere possano essere ingiustamente considerati come già esistenti prima dell’inizio dell’intervento.

Le attività saranno svolte dai tecnici del Consorzio Tridentum, incaricato della progettazione esecutiva e della realizzazione dell’opera. I proprietari degli immobili interessati saranno contattati al più presto per concordare le modalità dell’operazione. L’Amministrazione comunale e l’Osservatorio ambientale rimangono a disposizione della cittadinanza per rispondere a ogni richiesta di informazione.