LEONARDI (FI) * CONSIGLIO NAZIONALE: « OGGI A ROMA CON IL NEO SEGRETARIO TAJANI, PER GLI IDEALI DI LIBERTÀ E DEMOCRAZIA »

15.10 - sabato 15 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Oggi a Roma, per la prima volta senza il nostro caro insostituibile Presidente Silvio Berlusconi, si è riunito il consiglio nazionale di Forza Italia che ha eletto il neo segretario nazionale del partito : il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Il coordinatore nazionale degli azzurri, unico candidato, resterà a capo del partito fino alla convocazione del prossimo Congresso. La decisione unanime è stata determinata anche dalla necessità di dare alla nostra comunità un elemento di continuità.

Le mie congratulazioni al neo segretario Tajani, a cui auguro buon lavoro in attesa di incontrarlo a settembre in occasione delle oramai prossime elezioni provinciali in Trentino, tema affrontato insieme anche agli altri vertici del partito lì presenti.

Forza Italia è e resterà sempre il partito di centro capace di far vivere gli ideali di libertà, progresso e democrazia.

*

Giorgio Leonardi

Consiglio provincia Autonoma Trento (Forza Italia)

Vicepresidente Giunta Regione autonoma Trentino Alto Adige