LEGA * UE: « VOGLIAMO UN CENTRODESTRA UNITO, SPERIAMO CHE NESSUNO PREFERISCA I SOCIALISTI A LE PEN »

17.50 - lunedì 25 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

UE, LA LEGA: VOGLIAMO UN CENTRODESTRA UNITO, SPERIAMO CHE NESSUNO PREFERISCA I SOCIALISTI A LE PEN

Da mesi la Lega auspica un Centrodestra unito, in Europa come in Italia. Purtroppo, fino ad oggi sono arrivati solo veti sulla Le Pen e sugli alleati della Lega. Speriamo che nessuno, nella coalizione che guida il Paese, preferisca governare l’Ue con Macron e i socialisti, piuttosto che con la Lega e i suoi alleati.

Così una nota della Lega.