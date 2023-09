MUSE – TRENTO * “ALLA SCOPERTA DI RIPARO CORNAFESSA“: « SITO PALEO-MESOLITICO, TRA COSTOLE DI ORSO E ANTICHI CACCIATORI (7-27/9) »

11.45 - martedì 5 settembre 2023

Tra costole di orso, denti di lupo e antichi cacciatori: alla scoperta del Riparo Cornafessa. Dal 7 al 27 settembre 2023. Visite guidate: dal lunedì al venerdì alle 14 e domenica 10 settembre alle 10.30 Riparo Cornafessa, Ala (TN). Attività gratuita (senza prenotazione).

È uno dei siti preistorici più affascinanti del Trentino e uno dei pochi al mondo dove era presente un accampamento stagionale di caccia all’orso. Nel mese di settembre il Riparo Cornafessa, nei Lessini alensi, riapre le sue porte grazie alle ricercatrici e i ricercatori del MUSE, impegnati in una nuova fase di scavi, in collaborazione con l’Università di Trento e il Comune di Ala. In programma, oltre alle visite guidate, anche due conferenze – il 6 e il 13 settembre in biblioteca ad Ala – che portano alla luce nuovi dati e scoperte scientifiche.

LE VISITE GUIDATE

Dal 7 al 27 settembre lo staff del MUSE accompagnerà visitatrici e visitatori alla scoperta di Riparo Cornafessa, sito paleo-mesolitico di 12 mila anni fa. Le visite guidate partiranno ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 14 e domenica 10 settembre alle 10.30, con ritrovo davanti all’Albergo Monti Lessini – Località Sega di Ala. Da qui prenderà il via una passeggiata di circa un’ora su percorso sterrato (non adatto ai passeggini) che condurrà all’accampamento preistorico.

LE ULTIME SCOPERTE

Sarà anche l’occasione per aggiornare la cittadinanza sullo scavo e le ricerche in corso. “Quest’anno – spiega Rossella Duches, archeologa dell’Ufficio Ricerca e Collezioni MUSE e coordinatrice dello scavo – presenteremo alcuni nuovi dati sugli orsi cacciati dai gruppi paleolitici che frequentarono il riparo 12.000 anni fa grazie all’analisi del DNA e altre analisi di tipo biochimico effettuate rispettivamente dal Globe Institute di Copenhagen e dall’Istituto di Geoscienze della Frankfurt University”. “Importante – prosegue Duches – è anche la collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell’Università di Torino, che ci ha permesso di svelare le prime informazioni relative agli animali cacciati durante una fase più recente di occupazione del sito datata al Mesolitico. E quella con il Laboratorio di DNA antico dell’Università di Bologna nell’ambito del progetto ‘FIDO – Following Dog Domestication Origin and dynamics from Late Pleistocene in Italy’: grazie a quest’ultima partnership stiamo conducendo delle analisi genetiche su un dente di lupo rinvenuto a Cornafessa”.

LE DUE CONFERENZE IN BIBLIOTECA

Oltre alle visite guidate al sito, sono in programma due conferenze in biblioteca ad Ala. Mercoledì 6 settembre alle 17 si entrerà nel vivo delle ultime ricerche condotte al Riparo dal MUSE con “Nuovi dati e scoperte dal Riparo Cornafessa”. Mercoledì 13 settembre, sempre alle 17, si parlerà invece di “Pescatori preistorici della Valle dell’Adige”. Come anticipano ricercatrici e ricercatori del MUSE, “Stiamo studiando la frequentazione umana di Riparo Cornafessa anche in riferimento ad altri importanti siti mesolitici del Trentino, soprattutto in Valle dell’Adige, scavati tra gli anni ’70 e ’80 del secolo scorso da parte del Museo Tridentino di Scienze Naturali. Le collezioni sono ancora oggi oggetto di studio e l’analisi delle specie cacciate, raccolte e pescate dai gruppi mesolitici lungo l’asta dell’Adige potrebbe fornirci un quadro di dettaglio sulle risorse presenti, sull’ecosistema vallivo atesino di 10.000 anni fa e sulla mobilità stagionale di queste popolazioni”.

disegno di Mauro Cutrona