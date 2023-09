LEGA * TRENTINO: “ DOMENICA 10/9 MATTEO SALVINI A COGNOLA – RIVA DEL GARDA – MOLINA DI LEDRO, PER FUGATTI PRESIDENTE PAT “

21.15 - sabato 9 settembre 2023

MATTEO SALVINI DOMANI IN TRENTINO PER FUGATTI PRESIDENTE*

Giornata nella provincia di Trento per il Leader della Lega Matteo Salvini. Alle ore 13.00 sarà a Cognola per la premiazione dell’evento “Stella Alpina 2023” all’Hotel Villa Madruzzo in Via Ponte Alto 26. Mentre nel pomeriggio Salvini incontrerà militanti, sostenitori e simpatizzanti a Riva del Garda: appuntamento alle 15.30 al Grand Hotel Riva di Piazza Garibaldi 10.

In conclusione il vicepremier e ministro si sposterà alle 16.15 a Molina di Ledro sempre per un incontro politico al locale La Siesta del Campeggio al Sole. Quella di domani, domenica 10 settembre è solo la prima di molte giornate che il leader della Lega spenderà nella Provincia Autonoma di Trento in vista delle prossime elezioni.

Così una nota della Lega.