LAV – LNDC – WWF ITALIA * GRANDI CARNIVORI: « ORSA F36 E DECRETO DI ABBATTIMENTO, PRESENTATO RICORSO AL TAR DI TRENTO »

19.19 - sabato 9 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nella giornata di oggi, le associazioni LAV, LNDC e WWF Italia hanno presentato un ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento contro il Decreto di abbattimento di F36, firmato dal Presidente della PAT Maurizio Fugatti.

A motivare questa incredibile condanna a morte orsa è stato il falso attacco di cui l’orsa si è resa autrice lo scorso 30 luglio. Un episodio che non ha provocato alcuna ripercussione e che non era mai stato preceduto da danni a cose o persone. Questa condanna risulta ancor più grave se si considera che l’animale è stato munito non più di 10 giorni fa, di un radiocollare che ne consente il costante monitoraggio, come previsto dal PACOBACE.

Nonostante sia stato presentato il ricorso, F36 può essere abbattuta in qualsiasi momento, non essendo ancora intervenuta alcuna sospensione del Decreto. Per questo motivo le Associazioni hanno già diffidato la PAT a procedere con l’uccisione.

“La verità – dichiarano le associazioni – è che non esiste alcuna valida e motivata ragione per disporre l’abbattimento dell’orsa se non quella di presentarne lo scalpo in sede di campagna elettorale. E’ veramente incredibile come la questione degli orsi sia così ideologicamente strumentalizzata dalla politica trentina al punto di credere che un orso morto ammazzato possa determinare l’aggiudicazione di qualche voto in più. Significativa è inoltre la macabra coincidenza che accomuna questo ordine di esecuzione con l’uccisione di Amarena, l’orso bruno marsicano ucciso in Abruzzo da un colpo di fucile al polmone mentre si trovava insieme ai suoi due cuccioli. Se non ci pensa la politica a tutelare gli animali selvatici, i beni comuni e

la legalità – concludono le associazioni – noi continueremo a farlo in tutte le sedi e anche scendendo in piazza per chiedere giustizia”.

Proprio per questo motivo abbiamo organizzato due manifestazioni nazionali, nella mattinata di domani, domenica 10 settembre, a Pescina (AQ) in memoria di Amarena ed a difesa della fauna selvatica italiana e il 16 settembre a Trento per dire basta alla guerra scatenata da Fugatti contro gli orsi.

Ma il Presidente Fugatti non è solo nella sua guerra ai selvatici. Infatti, nonostante le gravi lacune, che riguardano in particolare il mancato rispetto delle norme europee, riscontrate da ISPRA nella richiesta di parere da parte della coppia Kompatscher-Schuler, questa sera il Presidente della Provincia di Bolzano ha firmato la condanna a morte di due lupi che saranno uccisi a caso tra quelli presenti in un’area di 10 chilometri quadrati che comprende quattro alpeggi.

“Si tratta di un atto di violenza intollerabile che oltretutto fa cartastraccia del parere del massimo istituto scientifico nazionale basandosi sulla valutazione di un professore dell’Università di Vienna di un docente austriaco qualsiasi usato contro il parere dell’istituto tecnico scientifico nazionale dell’Italia – dichiara Massimo Vitturi, responsabile LAV, Animali Selvatici – a questo punto se Kompatscher non tollera le norme italiane chieda l’annessione all’Austria, nessuno rimpiangerà certo la sua totale incapacità nel far adottare al bauernbund gli strumenti di prevenzione delle predazioni”.

L’ufficio legale della LAV sta già lavorando al ricorso da presentare al TAR di Bolzano contro questo atto violento che rappresenta la piena resa della Giunta altoatesina ai voleri delle frange più estremiste degli allevatori che da anni non fanno altro che demonizzare il lupo e rifiutano di mettere

in servizio gli strumenti di prevenzione delle predazioni pur essendo tutti forniti a titolo gratuito. “La provincia di Bolzano non si deve permettere di utilizzare i lupi come capro espiatorio delle sue inefficienze, sacrificandoli anche sull’altare della ricerca di consenso elettorale di bassa lega” ha concluso LAV.

*

NB: Le dichiarazioni su lupi sono da attribuirsi solo a LAV