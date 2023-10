ORDINE MEDICI E ODONTOIATRI – TRENTINO * “ROVERETO – GIORNATA 2023”: « PRESENTATI I NUOVI PROFESSIONISTI, FESTEGGIATI I 50 ANNI DI LAUREA DEI COLLEGHI » (LISTA NOMI)

14.09 - lunedì 16 ottobre 2023

Presentati alla “Giornata del Medico e dell’Odontoiatra” i nuovi medici trentini. Premiati anche i medici con 50 anni di laurea. Sono 56 i nuovi giovani medici e odontoiatri trentini che sabato scorso a Rovereto, al teatro Comunale Zandonai, hanno prestato il giuramento di Ippocrate entrando così a pieno titolo nella loro professione medica. L’incontro con i nuovi medici è avvenuto durante la “Giornata del Medico e dell’Odontoiatra”, promossa dall’Ordine dei medici della Provincia di Trento, Nell’occasione sono stati premiati con l’Esculapio d’oro anche 20 medici che hanno festeggiato i 50 anni dalla loro laurea.

Dopo il saluto delle autorità presenti e dopo la lectio magistralis del dott. Gino Gerosa, un luminare della cardiochirurgia italiana ed internazionale, la giornata è stata aperta dal saluto del presidente dell’Ordine, dott. Marco Ioppi, che ha sottolineato il valore simbolico della cerimonia ovvero: “Giovani e senior insieme, estremi generazionali di una categoria che, prima per la pandemia e ora per una sanità sempre più complessa e non adeguatamente finanziata, è diventata suo malgrado protagonista in un’Italia che si accorge solo oggi di quanto i medici siano importanti e di quanti ne manchino”.

Tra l’altro il dott. Ioppi ha detto: “Si paventa il rischio di una sanità diseguale che vede cittadini di serie A e di serie B, di chi può e di chi non può avere l’accesso alle cure” e ha proseguito dicendo che “La difesa del diritto alla salute come sancito dall’articolo 32 della Costituzione diventa quindi un imprescindibile atto morale”. Ha concluso affermando che: “Bisogna mettere in atto una nuova politica di gestione del personale che abbia quale obiettivo il far riassaporare nel medico fiducia e passione per spendersi per il SSN e come impegno la lettura del malessere esistente in buona parte dovuto al mancato riconoscimento dei valori del ruolo del medico che l’organizzazione aziendale della sanità ha disconosciuto preferendo avere un impiegato della medicina e non un professionista”.

