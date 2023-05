LEGA * FESTIVAL ECONOMIA TRENTO: « SALVINI IN COLLEGAMENTO, ” SOTTOLINEO L’OTTIMO LAVORO DELL’ATTUALE PRESIDENTE FUGATTI” »

17.08 - domenica 28 maggio 2023

TRENTINO, SALVINI LODA FUGATTI E ACCELERA SULLE INFRASTRUTTURE

Matteo Salvini “blinda” Maurizio Fugatti. In collegamento con il Festival dell’Economia di Trento, Salvini ha sottolineato l’ottimo lavoro dell’attuale presidente e – a proposito delle elezioni del prossimo 22 ottobre – ribadisce “squadra che vince non si cambia”. Tra le altre cose, Salvini ha sottolineato alcuni dati significativi ed estremamente positivi come il tasso di disoccupazione al 3,2%. In qualità di Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Salvini è impegnato da tempo a sostenere alcuni dossier quali: Project financing dell’autostrada A22, circonvallazione ferroviaria di Trento, nuovi impianti per le olimpiadi invernali del 2026, trasporto ferroviario Rovereto – Riva del Garda, interramento della ferrovia a Rovereto ed elettrificazione della linea della Valsugana.

