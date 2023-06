LEONARDI (FI) * TRENTINO / ALTO ADIGE – CAMPAGNA TESSERAMENTO: « SABATO 24/6 GAZEBO A, ROVERETO – RIVA DEL GARDA – BOLZANO – MERANO – BRESSANONE »

16.05 - venerdì 23 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Il coordinatore regionale di Forza Italia Giorgio Leonardi, durante la conferenza stampa di ieri presso il parco S. Marco a Trento, si è detto fiducioso sulla tenuta del partito forzista dopo la morte del leader Berlusconi, il cui nome sarà presente nel simbolo elettorale alle prossime elezioni provinciali di ottobre. Gli azzurri hanno lanciato la nuova campagna di tesseramento con l’obiettivo di ampliare la platea degli attuali 200 iscritti. A tal fine sono stati indetti diversi gazebo sul territorio regionale, il 24 giugno a Rovereto, Riva del Garda, Bolzano, Merano e Bressanone.

Per Forza Italia in vista delle provinciali la candidatura a Presidente di Maurizio Fugatti resta imprescindibile e nel solco berlusconiano dell’unità del centro-destra gli azzurri auspicano il superamento delle divisioni con Fratelli d’Italia.

Sulle priorità di programma per Forza Italia, che è il partito del fare, ci sono le imprese e le opere pubbliche da realizzare per rendere il Trentino più competitivo grazie anche ai cospicui finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la cui semplificazione e velocizzazione è stato presentato da Leonardi in consiglio provinciale un disegno di legge. Dopo una legislatura complicata dalle emergenze, prima Vaia, poi dalla pandemia e dal conflitto russo-ucraino, molte cose sono state fatte ma alcune rimangono da realizzare e da quelle si ripartirà.