LEASYS * DATI ATTIVITÀ: «FATTURATO A 1.9 MILIARDI (+15%), MARGINE DI NOLEGGIO AUMENTATO DELL’11%»

Leasys presenta i dati del primo anno di attività dopo il consolidamento, con risultati solidi per l’anno finanziario 2023

• Valore dell’attivo aumentato del 32% paragonato al 2022, raggiungendo 7.5 miliardi di euro.

• Fatturato incrementato del 15%, attestandosi a 1.9 miliardi di euro.

• Margine di Noleggio aumentato dell’11%, raggiungendo i 347 milioni di euro.

• Gli ordini hanno raggiunto 177.000 unità, il 45% in più rispetto al 2022.

• Flotta gestita cresciuta del 5%, raggiungendo 870.000 veicoli a livello europeo.

Leasys, joint venture paritetica tra Stellantis e Crédit Agricole Consumer Finance, presenta i dati del primo anno di attività dopo il consolidamento con l’ex Free2move Lease, annunciando notevoli risultati raggiunti durante l’anno finanziario 2023.

Il valore dell’attivo è aumentato di 2 miliardi, raggiungendo i 7.5 miliardi di euro (+32% su base annua), con un fatturato complessivo di 1.9 miliardi di euro (+15% su base annua). Il margine di noleggio ha raggiunto 347 milioni di euro (+11% rispetto al 2022); il Costo del Rischio è sotto controllo al 0.33% (-4 bps rispetto al 2022). Il Risultato Operativo è stabile a 201 milioni di euro.

La performance commerciale di Leasys è cresciuta del 45%, arrivando a 177.000 ordini, incrementando di 9 punti percentuali la penetrazione sul canale del Noleggio Lungo Termine di Stellantis, attestandosi al 43%. Il Gruppo ha assistito anche a un miglioramento della sua performance circa i contratti riguardanti i veicoli multibrand (+62%), quelli LEV (+ 40%) e quelli LCV (+115%). La flotta gestita ha raggiunto gli 870.000 veicoli (+5% rispetto ad aprile 2023), in linea con l’obiettivo di 1 milione di veicoli da raggiungere entro il 2026.

Rolando D’Arco, CEO del Gruppo, ha affermato: “Il 2023 è stato un anno cruciale per Leasys, poiché siamo riusciti a ottenere ottimi risultati in un contesto di cambiamento storico, legato al completamento del processo di consolidamento tra Leasys e Free2Move Lease. In uno scenario macroeconomico piuttosto mutevole, questi risultati molto positivi rappresentano una prova delle nostre capacità e un passo concreto verso le nostre ambizioni future. Vorrei ringraziare tutti i componenti del nostro team per la loro resilienza e continua dedizione: il loro impegno verso il raggiungimento dell’eccellenza è l’elemento chiave che alimenta il motore della nostra crescita. Abbiamo approcciato il 2024 con lo stesso spirito, pronti a lasciare il segno e a continuare nella nostra ricerca di valore aggiunto per tutti gli stakeholder”.

I risultati finanziari e commerciali di Leasys sono una conseguenza diretta della sua “Go to Market Strategy”, che si articola sui seguenti cinque pilastri:

PROMUOVERE LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

La strategia di Leasys è fortemente supportata da investimenti significativi per quanto concerne la trasformazione digitale, con l’obiettivo di ottimizzare sistemi e processi e di migliorare l’esperienza dei clienti. Le due attività centrali che procedono in questa direzione sono state il lancio della piattaforma E-commerce di Leasys, testata nei Paesi Bassi e che sarà presto implementata nel resto dei Mercati, e i miglioramenti di My-Leasys, la piattaforma digitale dedicata ai Fleet Manager che ha l’obiettivo di supportarli nel conseguire economie di scala e nell’ottimizzazione del TCO (Total Cost of Ownership).

UN IMPEGNO COSTANTE PER LA QUALITÀ

Una pietra miliare della strategia di Leasys è la dedizione dei suoi team a soddisfare i propri clienti. Leasys supervisiona tutti i punti di contatto con loro, monitorandone i feedback, valutando il loro grado di soddisfazione e raccogliendo preziosi dati su come rispondere al meglio alle loro esigenze future.

Nel 2024, Leasys ha intenzione di continuare a investire in tecnologie all’avanguardia per promuovere l’innovazione e arricchire il catalogo dei propri prodotti e servizi con l’obiettivo di offrire sempre la migliore customer experience.

DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTI E OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI OPERATIVI

Per far fronte ad un contesto macroeconomico caratterizzato da elevati tassi di interesse e pressioni inflazionistiche, Leasys ha perseguito un percorso basato sulla diversificazione delle proprie fonti di finanziamento, rinnovando, estendendo e aprendo line di credito bancarie per un totale di circa 3 miliardi di euro.

Inoltre, il Gruppo ha generato circa 1,4 miliardi di euro con il suo primo Programma di Emissioni EMTN e ha lanciato ed esteso fino a 1,1 miliardi di euro il suo programma di cartolarizzazione (LABIRS-1).

Nel 2024, il principale obiettivo di Leasys sarà continuare a proteggere i propri margini, cercando opportunità per migliorare le proprie condizioni di approvvigionamento fondi e di ottimizzare ulteriormente i costi operativi per consolidare la propria solidità finanziaria.

PROMUOVERE LA SOSTENIBILITÀ NEL CAMPO DELLA MOBILITÀ

Leasys crede che l’industria della mobilità abbia la responsabilità di guidare la transizione verso un sistema più sostenibile, riducendo il proprio impatto ambientale.

A partire da aprile 2023, Leasys si è posta una missione concreta: entro il 2026, il 50% dei nuovi contratti dovrà essere attivato sui veicoli a basse emissioni (LEV: < 50 g/Km di emissioni CO2 allo scarico) su tutti i suoi mercati.

Nel percorso verso questo obiettivo così ambizioso sarà importante la sinergia tra l’innovazione di prodotti e servizi, e l’accessibilità degli stessi, per rendere le motorizzazioni elettrificate un’opzione valida e fruibile da tutti i clienti.

GESTIRE IL CAMBIAMENTO FAVORENDO IL COINVOGIMENTO DELLE RISORSE E FAVORENDO IL TALENTO

Grazie al processo di consolidamento, Leasys oggi può contare su più di 1.300 dipendenti, in 11 Paesi.

Per assicurare un’integrazione efficace, la priorità del 2023 è stata quella di definire e implementare un sistema organizzativo in grado di promuovere un dialogo multiculturale a livello europeo.

L’obiettivo è stato raggiunto con la creazione di un team unico, motivato e che racchiude un insieme variegato di competenze e talenti.

Nel 2024, Leasys continuerà a diffondere i propri valori aziendali, promuovendo l’integrazione e l’interazione tra tutti i team e i Paesi: i propri dipendenti, con la loro esperienza e dedizione, saranno la leva per raggiungere i futuri e ambiziosi traguardi.

*

Leasys, joint venture paritetica tra Stellantis e Crédit Agricole Consumer Finance, offre soluzioni di mobilità dal noleggio a medio-lungo termine ai sistemi di gestione delle flotte aziendali che garantiscono una mobilità efficiente, razionale, sicura e sostenibile. Nata dalla fusione di due società leader del settore, Leasys e Free2Move Lease, la nuova società si conferma pioniere di una nuova idea di mobilità fluida, integrata e globale, pensata per privati, professionisti e imprese di tutte le dimensioni. Leasys vanta una flotta di 870.000 veicoli ed è già operativa in 11 Paesi europei: Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito e Spagna.