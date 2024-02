KOOBCAMP * PREMIO “FAMILY“ 2024: « TRA I 10 MIGLIORI CAMPEGGI ITALIANI ANCHE IL CAMPING VIDOR FAMILY – WELLNESS RESORT – POZZA DI FASSA (TN) »

14.01 - martedì 27 febbraio 2024

Premio “Family” dei Certificati di Eccellenza KoobCamp 2024. “Anche quest’anno Campeggi.com di KoobCamp, nell’ambito della nona edizione dei Certificati di Eccellenza, ha selezionato i migliori campeggi e villaggi italiani per vacanze in famiglia.

È il Camping Village Baia Azzurra Club a Castiglione della Pescaia (GR), in Toscana, ad aggiudicarsi il titolo di miglior camping village nella sezione Family 2024, assegnato nell’ambito della nona edizione dei Certificati di Eccellenza KoobCamp.

Il Camping Village Baia Azzurra Club da oltre 50 anni propone vacanze all’aria aperta in un contesto naturale tra i più belli d’Italia, a pochi metri dalla pluripremiata spiaggia delle Rocchette e a 7 km da Castiglione della Pescaia, centro turistico di fama internazionale nel cuore della Maremma toscana.

Offre vacanze open air per famiglie con il comfort del villaggio: qui si può scegliere tra i moderni bungalow o appartamenti, in cui sentirsi come a casa, oppure si può soggiornare con il proprio mezzo nelle piazzole super attrezzate.

La novità del 2024 sono i Bungalow Fashion Plus e Prestige: due nuovissime tipologie di alloggio dal design moderno e funzionale!

La vittoria finale del Camping Village Baia Azzurra Club è il risultato di un’attenta selezione che ha portato alla nomina dei 10 migliori Campeggi e Villaggi per le vacanze in famiglia.

La selezione, come per gli altri Certificati, è stata realizzata dagli esperti del portale Campeggi.com e del network turistico KoobCamp (https://www.koobcamp.com/).

Ideali per le vacanze di tutta la famiglia, con servizi dedicati sia agli adulti che ai bambini, ecco i 10 migliori Campeggi e Villaggi Family 2024 (in ordine casuale, vincitore escluso):

Camping Village Baia Azzurra Club – Castiglione della Pescaia (GR)

Ultima Spiaggia – Bari Sardo (NU)

Village Lido d’Abruzzo – Roseto degli Abruzzi (TE)

Camping Torre Castiglione – Porto Cesareo (LE)

Residence Village – Cavallino-Treporti (VE)

Don Antonio Glamping Village – Giulianova (TE)

Villaggio San Francesco – Caorle (VE)

Camping Vidor – Family & Wellness Resort – Pozza di Fassa (TN)

Numanablu Island Family & Sport Resort – Numana (AN)

Camping Village Isolino – Verbania (VB)

I Certificati di Eccellenza KoobCamp, visibili sul portale Campeggi.com (https://www.campeggi.com/) e sulla nostra Testata Giornalistica (https://news.koobcamp.com/), rappresentano un premio agli sforzi fatti dalle strutture per andare incontro alle esigenze dei turisti e sono uno strumento al servizio dei campeggiatori per una migliore organizzazione delle vacanze”.