ITALIA 1 – “ LE IENE SHOW “ * DOMENICA 15 DICEMBRE NUOVE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE SULL’OMICIDIO VANNINI, INTERVISTA DOPPIA A FICARRA E PICONE »

Domani, domenica 15 dicembre, su Italia1 in prima serata nuovo appuntamento con “Le Iene Show”. Conducono il programma Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei.

*

Nella puntata:

Ismaele La Vardera raccoglie la testimonianza di Paolo Borrometi, giornalista siciliano e vittima in questi giorni di quello che sembrerebbe un oltraggio politico: la delegittimazione della sua scorta. Alcuni deputati dell’Assemblea regionale siciliana hanno infatti depositato una lettera presso la commissione antimafia per chiedere un approfondimento sull’assegnazione della sua scorta armata, mettendo in discussione l’attendibilità delle aggressioni e degli attentati subìti dal giornalista. L’inviato incontra a tal proposito il presidente della Regione Sicilia, Musumeci e le massime istituzioni del Paese sul tema dell’antimafia.

Sull’omicidio di Marco Vannini, Giulio Golia torna sul focus delle intercettazioni della famiglia Ciontoli, in cui si parlerebbe di eventuali risarcimenti alla famiglia della vittima.

Gaetano Pecoraro continua la sua inchiesta sulle eccellenze ospedaliere italiane. Il nuovo servizio è dedicato al Policlinico di Milano, primo centro in Europa e unico specializzato nel mettere in atto gli interventi chirurgici in utero per curare la spina bifida e l’ernia diaframmatica.

L’assegnazione da parte dello Stato di quasi 5 miliardi di euro per la ricostruzione edilizia in Emilia-Romagna dopo che il terremoto del 2012 ha colpito la regione, sembrerebbe essere diventata per qualcuno un modo per arricchirsi: alcuni progetti sarebbero stati gonfiati, così le percentuali per privati e tecnici sarebbero aumentate di conseguenza. Alessandro De Giuseppe ne parla con i funzionari pubblici della zona.

Qui di seguito il link alla news di iene.it:

L’intervista doppia al duo siculo Ficarra e Picone, protagonisti in questi giorni nelle sale cinematografiche con il “Il primo Natale”.

Scherzo al cantautore milanese Francesco Tricarico.

Il programma può essere seguito in streaming, anche all’estero, su www.iene.it.