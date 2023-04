ITAS MUTUA * BILANCIO 2022: « UTILE NETTO DI GRUPPO A 39,5 MILIONI (20,7 NEL 2021) / SOLIDITÀ PATRIMONIALE STABILE (190% SOLVENCY RATIO) »

18.41 - venerdì 28 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

L’Assemblea dei Delegati di ITAS Mutua approva a larghissima maggioranza il bilancio 2022. Utile netto di Gruppo a 39,5 milioni (20,7 nel 2021) e solidità patrimoniale stabile (190% Solvency ratio). Contro il caro vita, stanziato un beneficio di mutualità pari a 1,2 milioni di euro per garantire il frazionamento mensile senza costi del premio per le polizze Rc Auto

Si è svolta oggi presso l’ITAS Forum, l’Assemblea generale dei delegati di ITAS Mutua, il momento più importante nella vita democratica della Compagnia che ha visto 135 delegati presenti (pari al 77% dei delegati in carica) , 2 soci sovventori partner e 5 soci sovventori, riuniti in rappresentanza dei circa 800.000 soci assicurati.

Grande soddisfazione per i risultati raggiunti è stata espressa dal Presidente di ITAS Mutua Giuseppe Consoli: “Dopo due anni alla guida della Mutua – e certo in un contesto macro economico non facile – posso affermare con orgoglio che il Consiglio di Amministrazione ha mantenuto le promesse fatte in occasione dell’insediamento nel 2021. Due anni di lavoro intenso, in cui abbiamo celebrato lo storico traguardo del nostro storico bicentenario ma soprattutto due anni di sfide quotidiane per consentire alla Compagnia di stare sul mercato valorizzando la propria natura mutualistica. Abbiamo profuso il nostro impegno sempre nel pieno rispetto di quelle Linee programmatiche condivise fin dal primo giorno con l’intero Consiglio di Amministrazione e che si fondano su alcuni principi cardine: irrinunciabilità del modello mutualistico, solidità patrimoniale come presupposto di libertà nelle scelte aziendali, relazione con la nostra rete agenziale e investimento sulle nostre preziose risorse interne. Oggi rivendichiamo questi risultati che ci consentono di guardare al futuro con grande ottimismo”.

L’Assemblea ha approvato a larghissima maggioranza (con 2 astenuti) il bilancio 2022 che, nonostante il contesto internazionale di marcata instabilità, ha centrato gli obiettivi del piano industriale in termini di crescita e redditività, mantenendo una forte patrimonializzazione di vigilanza.

Il segmento danni chiude con un utile di 13,2 milioni di euro (13,8 milioni di euro nel 2021), mentre il segmento vita registra con un utile di 26,1 milioni di euro (15,2 milioni di euro nel 2021).

Plurifonds, il fondo pensione aperto di ITAS Vita S.p.A., si è confermato tra i maggiori fondi pensione aperti italiani per dimensione e per risultati. I premi emessi, infatti, sono in crescita rispetto al 2021 di 15,4 milioni di euro attestandosi a 184,1 milioni di euro dando così ulteriore impulso al relativo patrimonio (1,14 miliardi di euro nel 2022). Il numero degli aderenti raggiunge le oltre 106 mila unità (oltre 12 mila unità in più rispetto al 2021).

“Attenzione alla gestione tecnica, stretta collaborazione con la nostra ampia e diffusa rete agenziale, sviluppo di soluzione innovative e forte spinta alla digitalizzazione sono le direttrici lungo cui ci siamo mossi nel corso del 2022 e i risultati ci stanno premiando seppure in un contesto macro economico particolarmente incerto e complesso” – conferma l’Amministratore delegato e direttore generale Alessandro Molinari. “L’attenzione al contenimento dei costi e una gestione prudente si affiancheranno nel 2023 anche allo sviluppo sempre più marcato di soluzioni digitali e “smart” con lo scopo di rafforzare la posizione di ITAS nel mercato in termini di efficienza operativa e dinamismo commerciale. I risultati dei primi mesi del 2023 confermano che siamo sulla strada giusta, con i premi di esercizio saliti del 4,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e un Solvency ratio di Gruppo ben sopra il 200%”.

L’Assemblea ha quindi approvato il “Beneficio di Mutualità”, inteso come ulteriore partecipazione dei soci assicurati ai risultati realizzati dalla Compagnia, nel rispetto di parametri e vincoli che il CdA definisce annualmente.

Visti i positivi risultati del 2022 e considerando questa particolare fase di forte pressione inflattiva che erode il potere di acquisto delle famiglie, attraverso uno stanziamento pari a 1,2 milioni di euro, la Compagnia garantirà ai soci la possibilità di frazionare il premio della polizza obbligatoria Rc auto senza alcun costo aggiuntivo, offrendo quindi una forma di concreta vicinanza nella logica di servizio e attenzione alle esigenze della propria base.

L’Assemblea ha permesso anche al Presidente Consoli di presentare ai delegati i recenti e lusinghieri dati IVASS che posizionano ITAS al terzo posto tra le compagnie tradizionali in Italia nella gestione dei reclami con 1,4 reclami per milione di premi RC Auto (a fronte di una media del mercato di 3,4) e un decremento del -27% rispetto ai reclami al 1° semestre 2021.

Un altro dato particolarmente positivo è quello relativo alla fidelizzazione e al senso di appartenenza testimoniato dal “tasso di retention” (cioè dalla percentuale degli assicurati che rinnovano la polizza RCA sempre con ITAS), in costante aumento negli ultimi anni (+8,7% da dicembre 2019 a febbraio 2023 per numero di polizze).

Elementi questi di fondamentale importanza se rapportati alla volontà di ITAS di offrire la massima qualità del servizio e una puntuale vicinanza alle esigenze dei soci assicurati.

L’Assemblea ha visto anche la premiazione dei delegati con maggiore anzianità e il benvenuto ufficiale ai 20 nuovi delegati nominati durante le recenti assemblee parziali, svoltesi finalmente con elezioni “fisiche” e non virtuali come negli ultimi tre anni causa pandemia.

L’occasione di confronto tra i partecipanti si è conclusa con la consegna del consueto omaggio per la partecipazione, quest’anno realizzato interamente dalla cooperativa Samuele di Trento: un segnale concreto per sostenere l’economia solidale del territorio e dare ancora più valore a quello spirito mutualistico che caratterizza ITAS da più di 200 anni.