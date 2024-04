ITALIA 1 – “ LE IENE “ * « ANNIK SINNER ACCETTA LA SFIDA E SCENDE IN CAMPO PER UN INCONTRO A PING PONG CON STEFANO CORTI, DOMANI 9 APRILE »

13.49 - lunedì 8 aprile 2024

Domani, martedì 9 aprile, in prima serata su Italia1, nuovo appuntamento con “Le Iene” condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gli ospiti in studio: Tananai e Michela Giraud.

Nei giorni scorsi, sui principali quotidiani nazionali e maggiori siti sportivi si è parlato di un ‘rifiuto’ da parte del tennista Jannik Sinner, numero due nella classifica mondiale, che non avrebbe accettato una sfida lanciata dall’inviato Stefano Corti. Domani sera, invece, andrà in onda il servizio in cui Sinner scenderà in campo per sfidare la Iena in un incontro di ping-pong.

L’ideatore del programma è Davide Parenti. In regia Antonio Monti. Il programma può essere seguito in streaming, anche all’estero, su www.iene.it.